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Fahiş fiyatlarla topyekun mücadele! Hangi karalar alındı, süreç nasıl işleyecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Fahiş fiyatlarla topyekun mücadele! Hangi karalar alındı, süreç nasıl işleyecek?

Enflasyon mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve önemli kararlar alındı. Bu kapsamda yüksek karlılıktan fedakarlık yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Burada topyekün bir mücadele çok önemli durum. Tamamen kamunun denetimiyle yasal düzenlemelerle olmuyor. Aşağıda da satıcı, alıcı ve üretici kim varsa bunlarında bu mücadeleye katılması lazım. Bunun sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sektörle buluşmalar başladı.

Burada dolayısıyla yüksek karlılıktan fekadarlık yapılacak. Burada devlet vergilerden vazgeçiyor. Satıcılar ve üreticiler olarak fedakarlık yapılması lazım. Burada fiyatları şişirilmemesi gerekiyor. Burada zam üstüne zam konuluyor. Burada enflasyonu birlikte yapıyoruz.

Üretici noktasından piyasa fiyatıyla ürün gelse son noktada fiyatlar yükselmeyecek. Burada yüksek karlılıktan fedakarlık yapılacak. Bunun için maliyeti artıran unsurlar tespit edilecek ve çözüm üretilecek. Maliyeti artıran unsurlar konusunda bahaneler çok. Burada olağan dışı fiyat artışına izin verilmeyecek."

FAHİŞ FİYATLARLA TOPYEKUN MÜCADELE

*Yüksek karlılıklardan fedakarlık yapılacak

*KDV indirimleri fiyatlara yansıtılacak

*Maliyet artırıcı unsurlar tespit edilip çözüm bulunacak

*Her sektör ile ayrı tedbirler gündeme gelecek

*Olağan dışı fiyat artışına izin verilmeyecek

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