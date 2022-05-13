Fahiş fiyatlarla topyekun mücadele! Hangi karalar alındı, süreç nasıl işleyecek?

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Burada topyekün bir mücadele çok önemli durum. Tamamen kamunun denetimiyle yasal düzenlemelerle olmuyor. Aşağıda da satıcı, alıcı ve üretici kim varsa bunlarında bu mücadeleye katılması lazım. Bunun sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sektörle buluşmalar başladı.