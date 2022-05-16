Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?
Altın piyasası son dönemde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gram altın da hareketli günler yaşanırken yatırımcılar ‘fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak ediyor. Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
ABD'nin faiz kararı, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor. Emtia fiyatları son dönemde aşağı yönlü bir seyrediyor. Altın ile ilgili merak edilenleri İslam Memiş şöyle değerlendirdi:
"Burada gram altın ile ons altını ayırt ederek bir yorum getirmek gerekiyor. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda değer kaybındaydı. Yine haftanın ilk gününde bin 800 dolar seviyesinin altına sarktı. FED faiz artırması ve bu süreci devam ettirecek olması altın gibi emtiaları baskılamaya devam ediyor.
Ancak kısa vadedeki ons altındaki baskılanmasının kalıcı olacağını tahmin etmiyorum sabah saatlerinde Çin tarafında ekonomik veriler açıklandı. Daralmalar halen devam ediyor. ABD ise resesyon tarafına dikkat çekti. Bu da önümüzdeki aylarda altının ons tarafında yükseleceğine işaret ediyor.
Elinde dolar bulanan yatırımcı ons altındaki bu düşüşleri fırsata çevirebilir. Şu anda gram altını vatandaşlar ekranlara 900 liranın altında bir seviyede görüyor. Ama bu fiyat Kapalıçarşı piyasasında geçerli değil. Şu anda Kapalıçarşı'da altının alış fiyatı 913 TL satış fiyatı ise 918 TL'dir.
Şu anda 900 liranın altında bir altın yok. Kısa vadede de 900 liranın altına düşeceğini tahmin etmiyorum. Bu nedenle vatandaşlar ekran fiyatı ve Kapalıçarşı fiyatını ayırt etmelidir. Önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum.
Özellikle düğün sezonu başladı, altın borcu olanlar olabilir buradaki düşüşleri alım fırsatı değerlendirirse temmuz aylarında yeni rekor seviyelere görmemiz mümkün olabilir. Bana şu anda altın alımı yapmak için doğru bir zaman.
Ekranlarda altın 893 lira görünüyor ancak su anda biz gram altını 913 TL'ye bozuyoruz. Burada 25 TL'ye kadar makas aralığı var. Bu makasın çok düşmesi gerekiyor ki vatandaş alım yapabilsin. Haftanın ilk iş gününde dolar yükseliş gösterirken gram altında baskılanma var.
Yarından itibaren dolar uluslararası piyasalarda düşüş gösterebilir. Altının ons fiyatında ve gram bazında yükselişler görebiliriz. Düşüşler alım fırsatı olacak ve hafta sonuna doğru 925 TL direnç seviyelerini test edecek.
Temmuz ayında bin TL'nin üzerinde ataklarla birlikte küresel piyasalardaki resesyon riskiyle birlikte bin 200 TL civarı bir rakam yıl sonunda bin 450 TL bir seviye bekliyorum. Bugünkü ekonomik koşullarda bunu bekliyorum. Bunun mümkün olabileceğini değerlendiriyorum."
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