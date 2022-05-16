Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

"Burada gram altın ile ons altını ayırt ederek bir yorum getirmek gerekiyor. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda değer kaybındaydı. Yine haftanın ilk gününde bin 800 dolar seviyesinin altına sarktı. FED faiz artırması ve bu süreci devam ettirecek olması altın gibi emtiaları baskılamaya devam ediyor.