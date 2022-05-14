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Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor? Bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 11:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından deniz dolgusuyla yapılan Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor. Peki havalimanının bölgeye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman değerlendirdi.
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