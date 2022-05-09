Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı?

Ev sahibimin ara zam yapma hakkı var mı?

Ev sahibinin ara zam yapma hakkı yok. Ara zam diye bir şey söz konusu olamaz. Burada sözleşmeler borçlar kanuna göre yapılıyor ve her yıl yenileniyor. Eğer yenilemezseniz kendiliğinden yenilenip devam ediyor. Zam konusu 12 aylık ortalamaya göre yapılıyor.