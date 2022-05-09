Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı?
Amerikan Merkez Bankası FED faizleri yükseltme kararı aldı ve emtia fiyatlarında düşüşler yaşandı. Öte yandan nisan ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Vatandaşlar da akıllarındaki soruları A Haber aracılığıyla Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’e iletti. Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı? İşte merak edilen cevaplar…
Faruk Erdem vatandaşların sorularını şöyle cevapladı:
- 4 aylık enflasyonun emekli zammında etkisi nedir?
4 aylık enflasyona göre emekli zammı belirlenmiyor ama bir ipucu bizlere. Geçtiğimiz günler de bunu anlattı. 31,71 çıktı 4 aylık enflasyon. Zamlar 6 aylık enflasyona göre yapılıyor o yüzden mayıs ve haziran enflasyonun bekleyeceğiz. 4 Temmuz'da belli olduktan sonra bunları konuşacağız.
Ev sahibimin ara zam yapma hakkı var mı?
Ev sahibinin ara zam yapma hakkı yok. Ara zam diye bir şey söz konusu olamaz. Burada sözleşmeler borçlar kanuna göre yapılıyor ve her yıl yenileniyor. Eğer yenilemezseniz kendiliğinden yenilenip devam ediyor. Zam konusu 12 aylık ortalamaya göre yapılıyor.
Nisan kira artış oranı yüzde 34,46 olarak belirlendi. Bunun üzerinde bir zam yapılması söz konusu olamaz. Küçük tadilatlarda ev sahibi kiracıyı çıkartamaz. Büyük tadilatlarda belediyede imar planı çıkartmak gerekiyor. Bu tadilattan sonra tekrar kiracı geri dönüyor.
Altın fiyatları daha çok düşer mi?
Düşer mi çıkar mı? Bunun net cevabını uzmanlara bırakmak gerekir. Bir yatırım tavsiyesi vermeyelim. Burada şuna bakmak lazım ons fiyatını takip etmek gerekir. Dolayısıyla burada fiyatı başkası belirliyor. ABD belirliyor.
Altına yatırım yapıldığında akşam zengin yatıp sabah fakir kalkmak gibi bir durum söz konusu değildir. Burada uzun ve orta vadeli düşünmek gerekiyor.
Temmuzda ek zam olacak mı?
Bu sorunun cevabını Çalışma Bakanı Vedat Bilgin söyledi. Dolayısıyla bir ek zam yani enflasyon artışlarının dışında ek zam olacak. Bu ay belli olacak.
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