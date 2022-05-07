TÜGVA saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
TÜGVA saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın olayın ardından iki kez kıyafet değiştirdiği görülüyor. 21 Nisan'da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlenmişti. Detayları A Haber İstihabrat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
21 Nisan Perşembe günü saat: 05:55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda olayı gerçekleştiren B.Y. Pendik'te gözaltına alınmıştı.
B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda 5 adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.
B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilmiş, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konulmuştu. Ayrıca eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu belirlenen K.Ç.'nin de gözaltına alındığı bildirilmişti.
B.Y.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eylem sırasında çarşaf giyen bombacı kadının, polis takibine karşı ilçe ilçe kıyafet değiştirdiği tespit edildi.
Görüntülerde çarşaf giyen bir kadının elinde bir poşetle binaya geldiği ve oraya bıraktığı görülüyor. Buradan sonra farklı bir kıyafetle yoluna devam ediyor. Ekipler binlerce saatlik görüntü takibi sonucu çarşaflı kişinin üzerindeki kıyafeti çıkarıp ikinci bir kıyafet giydiği görülüyor.
Çarşafı bir AVM'de çıkarıp yoluna devam ediyor. Diğer görüntülerde ise kapalı kıyafeti çıkarıp saçı açık şekilde yoluna devam ediyor. Bu takip Gaziosmanpaşa'dan Pendik'e kadar devam ediyor. Pendik'te güvenlik görüntülerine takılıyor. Bu noktadan sonra operasyon düzenleniyor ve gözaltına alınıyor.
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