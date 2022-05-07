TÜGVA saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Çarşafı bir AVM'de çıkarıp yoluna devam ediyor. Diğer görüntülerde ise kapalı kıyafeti çıkarıp saçı açık şekilde yoluna devam ediyor. Bu takip Gaziosmanpaşa'dan Pendik'e kadar devam ediyor. Pendik'te güvenlik görüntülerine takılıyor. Bu noktadan sonra operasyon düzenleniyor ve gözaltına alınıyor.

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