Mülteciler üzerinden ırkçılık! Türkiye’nin toplumsal huzuruna kim saldırıyor?

Prof. Dr. Zakir Avşar'ın değerlendirmeleri:

"Burada siyasetin çok dikkatli ve ölçülü bir dil kullanması gerekiyor. Bu dış politik bir meseledir ve milli menfaatlerimizle alakalıdır. Burada iktidar ya da muhalefet ayrımı olmaz. Eğer ciddi bir devlet adamı ya da siyaset adamıysanız yapılanların hepsini baştan sona kadar bilmeniz gerekir. 2012 yılında beri Cenevre ve Astana görüşmelerinde Suriye'de barışın tesis amaçlanmıştır.