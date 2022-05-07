Millet İttifakı’nda ilk kopuş 29 Mayıs’ta! Ahmet Davutoğlu formülü 29 Mayıs’ta açıklayacak! İşte kulislerdeki son bilgiler...

İŞTE MASADAKİ FORMÜL

Formüle göre, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi CHP ve İYİ Parti'den ayrı olarak bir ittifak kuracak. Parlamento seçimlerinde iş birliği yapılacak. Bazı illerde ortak milletvekili listesi hazırlanacak. İki parti, güçlü olan partinin listesinden seçime girecek.