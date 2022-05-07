Millet İttifakı'nda ilk kopuş 29 Mayıs'ta! Ahmet Davutoğlu formülü 29 Mayıs'ta açıklayacak! İşte kulislerdeki son bilgiler...
Millet İttifakı'nda 2023 adayına yönelik kulisler her geçen gün hareketleniyor. Son kulis bilgisine göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs'taki ''yuvarlak masa'' toplantısında yeni ittifak formülünü tartışmaya açacak. İşte o formülün detayları...
Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri öncesi dengeler değişirken kulislerde ''altılı masa''dan iki ayrı ittifakın çıkabileceği konuşuluyor.
DAVUTOĞLU'NDAN YENİ ÖNERİ
Yuvarlak masa toplantılarının dördüncüsü 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahiğliğinde gerçekleştirilecek. Davutoğlu o toplantıda Millet İttifakı'ndan ayrı, muhafazakar seçmeni kazanmaya yönelik üçüncü ittifak formülünü önerecek.
"FARKLI İTTİFAKLAR OLUŞABİLİR"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Şartlar değiştiğinde seçime gidilirken farklı kanaatlerde ortaya çıkabilir.farklı ittifaklar oluşabilir." demişti.
Davutoğlu'nun üçüncü ittifak önerisi, Saadet lideri Karamollaloğlu'nun formülünden farklı. Karamollaoğlu, Millet İttifakı içinde kalıp parlamento seçimlerinde diğer iki partinin Saadet listesinden seçime girmesini önermişti.
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