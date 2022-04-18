Kandil’in kilidi açıldı mı? Kara harekatı genişler mi?
Dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri; Zap, Avaşin ve Basiyan’da yer alan terör hedeflerine yönelik olarak Pençe-Kilit harekatını başlattı. Harekat kapsamında hedeflenen yerler ele geçirildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Peki son yapılan harekatla Kandil’in kapısı açıldı mı? Son durumu A Haber canlı yayınına katılan İstanbul-Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı.
Kerim Ulak'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Irak'ın kuzeyi dağlık, engebeli aynı zamanda PKK tarafından yüzlerce tünelin kazıldığı ve suni mağaraların olduğu oldukça zorlu bir coğrafya. Şu anda bizim askerimiz bu bölgede destan yazıyor. Aynı anda sınırda 2 ayrı ülke operasyon yapan tek ordu TSK'dır. Böylesine dağlık bir bölgede terörle mücadele eden dünyada tek asker Türk askerdir.
TSK artık öyle bir hale geldi ki terör örgütünün atacağı tüm adımları biliyor. 2018 yılında kararlılık harekatların başlatıldı ve askerimiz karadan Irak'ın kuzeyine girmeye başladı. Bu harekatlarda hedef Hakurk bölgesiydi. Burada askerlerimiz çeşitli operasyonlarla 35 kilometre derinliğe indiler. Bu bölgede Kandil'e giden PKK'nın stratejik bir kampı etkisiz hale getirildi.
Zap, terör örgütünün Hakkari'ye giriş kapısı. Burada harekata Pençe-Kilit ismi verildi. Şimdi bu kilidi 2 noktada düşünmek gerekiyor. Burada 2 ayrı kapı var. Biri Türkiye'ye açılıyor diğeri Kandil'e açılıyor. Şu anda biz Türkiye'ye açılan kapının kilidini kırdık. Zap bölgesinde bu kilidi kırdık. Şu anda Zap'ı terör örgütünden temizlemiş durumdayız.
İşte bu operasyonlarla Kandil'in kilidi açıldı. Zap'ın temizlenmesi demek artık Kandil'e giden yolun açılması demek İşte bu kadar stratejik bu kadar önemli bir nokta. Zap terör örgütü PKK'nın psikolojik direnç noktası. Burası sözde askeri kanat olan HPG'nin ana kampıdır. 1982 yılında kurulan ilk kamptır. 2018 yılında kadar saldırıları buradan yaptılar.
Bu tarihten sonra askerlerimiz harekatlara başladı. Sinat'tan Hakurk'a kadar bir güvenlik koridoru oluşturulması hedefleniyor. Bu bölgelerde başlatılan harekatlar kararlılıkla devam ediyor. Metina, Zap ve Avaşin büyük çoğunlukla temizlenmiş durumda. Burada asıl hedef Karker, Şikefte ve Linik Dağı'dır. Linik çok önemli çünkü buradan Avaşin'e geçiliyor ve burası lojistik ikmal merkezi. İşte Linik'in temizlenmesiyle ikmal noktası kesildi."
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