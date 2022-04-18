Kandil’in kilidi açıldı mı? Kara harekatı genişler mi?

Bu tarihten sonra askerlerimiz harekatlara başladı. Sinat'tan Hakurk'a kadar bir güvenlik koridoru oluşturulması hedefleniyor. Bu bölgelerde başlatılan harekatlar kararlılıkla devam ediyor. Metina, Zap ve Avaşin büyük çoğunlukla temizlenmiş durumda. Burada asıl hedef Karker, Şikefte ve Linik Dağı'dır. Linik çok önemli çünkü buradan Avaşin'e geçiliyor ve burası lojistik ikmal merkezi. İşte Linik'in temizlenmesiyle ikmal noktası kesildi."

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