Kudüs’te neler oluyor? A Haber’de bu sözlerle anlattı: Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri sustu! Türkiye susmadı

Durum burada çok kötü. Tam da Rusya - Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde Mescid-i Aksa'da çok ciddi bir takım gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü sadece İsrail'in saldırılarında 250 yaralı var.

İŞGAL ETMEK İSTİYORLAR

Hala Kudüs'te Mescid-i Aksa kuşatma altına alınmış durumda. Ramazan ayında yapılması ayrı bir önem taşıyor. Şunu demek istiyor biz sizin hassasiyetlerini dikkate almıyoruz diyor İsrail. Böyle bir dönemde Mescid-i Aksa'yı işgal etmek istiyor.