Kudüs’te neler oluyor? A Haber'de bu sözlerle anlattı: Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri sustu! Türkiye susmadı
Son dakika haberi... İşgalci İsrail'in Filistin'deki zulmü sürüyor. Dünya gözünü Rusya - Ukrayna savaşına çevirmişken Kudüs'te tansiyon giderek artıyor. Peki bölgede son durum ne? Neler yaşanıyor? Akademisyen Dr. Jamad Amro, A Haber canlı yayınında anlattı. Amro, "Bombalıyorlar, vuruyorlar, kapıları kırıyorlar, içeri giriyorlar… Diğer yıllarda görüyorduk bunları ama bu kadar yoğun bu kadar rahat pervasızca davrandıklarını görmüyorduk." dedi. Amro, "Türkiye dediği zaman yapar. Türkiye bütün İslam alemini harekete geçirebilecek tek güç." ifadelerini kullandı.
İşgal altındaki Kudüs'te tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinlilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler, Mescidi Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bölgedeki son durumu Akademisyen Dr. Jamad Amro, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Durum burada çok kötü. Tam da Rusya - Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde Mescid-i Aksa'da çok ciddi bir takım gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü sadece İsrail'in saldırılarında 250 yaralı var.
İŞGAL ETMEK İSTİYORLAR
Hala Kudüs'te Mescid-i Aksa kuşatma altına alınmış durumda. Ramazan ayında yapılması ayrı bir önem taşıyor. Şunu demek istiyor biz sizin hassasiyetlerini dikkate almıyoruz diyor İsrail. Böyle bir dönemde Mescid-i Aksa'yı işgal etmek istiyor.
SAĞCI GRUPLAR ARTIYOR
İsrail toplumuna baktığımızda ırkçılık ve tamamen sağcı baskıcı bir yöne doğru kayıyor. 23 tane sağcı grup vardı şu an 42'ye yükseldiğini görüyoruz. Bunların hepsi hükümet üzerinde etkili gruplar yöneten gruplar.
"BU KADAR PERVASIZCA DAVRANDIKLARINI GÖRMÜYORDUK"
Bütün dünyanın gözü önünde bütün dünya medyası önünde bu işi çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Bombalıyorlar, vuruyorlar, kapıları kırıyorlar, içeri giriyorlar… Diğer yıllarda görüyorduk bunları ama bu kadar yoğun bu kadar rahat pervasızca davrandıklarını görmüyorduk. Çok büyük bir ısrar var. Tamamen Aksa'nın kuşatılması tamamen boşaltılması ve özellikle Arap ülkelerinden seslerin çıkmaması maalesef bu insanları güçlendiriyor. Kudüs'teki bütün kutsal yerleri kontrol altına almak istiyorlar.
YALNIZ TÜRKİYE SUSMADI
Türkiye'yi buradan selamlıyoruz. Türkiye Kudüs'ü inşa eden ülke. Eski Kudüs'ü eserleriyle mescitleriyle, çevresiyle inşa eden ülke. 25 bin şehit verdi Türkiye burası için. Burası için özel bir yere sahip. Türkiye dediği zaman yapar. Türkiye bütün İslam alemini harekete geçirebilecek tek güç.
Ona çok büyük bir saygı var. Türkiye duruşunu tekrarlıyor. Duruşunu devam ettiriyor. Arap ülkeleri gerçekten sustu. Diğer İslam ülkeleri gerçekten sustu. Fakat Türkiye susmadı. Türkiye şu anda Kudüs'ün içerisinde bulunduğu durumu çözecek tek ülke olduğunu tekrar ortaya koydu.
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