Pençe-Kilit Harekatı neden önemli? Harekatın amacı ne?

Çünkü Rusya-Ukrayna krizinden sonra Türkiyesiz enerji ve güvenlik politikalarının olmayacağını anlayan bir ABD ve NATO ülkeleri var. Türk halkının da gayet iyi bildiği gibi PKK'ya silah desteği veren bir ABD var. Dolayısıyla Türkiye, Batı nezdinde kendisiyle ilgili olan düşüncelerin güvenlik anlamında pozitif duruma geçmesiyle oluşan bir rüzgar var ve Türkiye bunu arkasına alarak operasyona başladı. Antalya Diplomasi Forumu ile Türkiyesiz güvenlik ve enerji politikalarının olmayacağını anlamaları pozitif etki oluşturdu.