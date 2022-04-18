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Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber’de: Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor

İşgal altındaki Kudüs'te tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinlilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler, Mescid-i Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bölgedeki son durumu Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında anlattı. Sabri, "İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandı." dedi.

İsrail yönetimi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuk dışı baskınlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Haftanın ilk günü sabah namazından sonra Mescid'e gelen polisler, ibadet etmek üzere bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı. Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleniyor.

Kudüs'te neler oluyor? İlk kıblemiz neden hedefte? Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri A Haber'de son durumu anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İşin gerçeğini öğrenmek isterseniz şu an Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa bölgesi tamamıyla bir askeri bölgeye dönüşmüş durumda. İşgal güçleri Kudüs'ün eski bütün kapılarını kapatmış durumda. Ordan geçmek isteyen oraya gitmek isteyen Müslümanlara büyük zorluklar çıkarıyorlar. Saldırılarda bulunuyorlar.

Radikal Yahudiler vardı onların da destekleri vardı. Onlar da dış kapıların önünde bekliyorlar. Dün yaşandığı gibi olaylar başladı. Müslümanları zor kullanarak Aksa'nın dışına çıkarıyorlar. Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışıyorlar. Nasıl gaddarca bir yöntem kullanıldığını hepiniz izlediniz.

Özellikle kadınlara yönelik şiddet çok korkunçtu. Kadınlar bile İsrail şiddetinden kurtulamadı maalesef. Bu durum devam edeceğe benziyor. Mutlaka Aksa'yı işgal etmek istiyorlar. Bir haftalık bayramları var. Bu şiddetin devam edeceğini bekliyoruz.

Dün ben yaralıları ziyaret ettim. Hepsinin kafasından vurulduğunu gördük.

GENÇLERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR

İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandı. 500 tane gencimiz de gözaltında. Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor. Tamamen keskin nişancılar tarafından gençlerimiz hedef alınmış.

Mescid-i Aksa İmamı A Haber’de MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'DE

Kudüs’te neler oluyor?

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