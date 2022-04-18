Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber’de: Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor

Radikal Yahudiler vardı onların da destekleri vardı. Onlar da dış kapıların önünde bekliyorlar. Dün yaşandığı gibi olaylar başladı. Müslümanları zor kullanarak Aksa'nın dışına çıkarıyorlar. Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışıyorlar. Nasıl gaddarca bir yöntem kullanıldığını hepiniz izlediniz.