18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?

Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?

Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatı’nı başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu” açıklaması yaptı. Peki Pençe-Kilit Harekatı’nın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu" başlatıldı. Operasyonu ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'lar destekledi. Komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurları hedefleri tam isabetle vurdu.

Operasyon ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlanan hedeflerin ele geçirildiğini ve çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken operasyonu Abdullah Ağar şöyle değerlendirdi:

"Tabi Türkiye'den bakıldığı zaman Şırnak'tan Hakkari'ye doğru Sinat-Haftanin, Zap-Hakurk 4 temel terör kamp alanı var. İşte arada Avaşin-Basyan-Metina diğer terör kamp alanları var. Zap bölgesinde boşluk var. Mehmetçik alan hakimiyetini sağlayıp burayı birbirine bağlayacak ve o bölgeyi kilitleyecek. Neyi kilitleyecek? Türkiye sınırının ötesindeki dağlık alanlarda PKK'nın kullanmış oldukları boşlukları tamamen ortadan kaldıracak.

Operasyonun amacının bu olduğu gözüküyor. Ama tek amaç bu değil. Alan hakimiyetiyle birlikte PKK'nın Türkiye'ye yakın alanlardaki istismar etmiş olduğu bölgeleri tamamen elinden almak. PKK burada propaganda yapıyordu, 'kurtarılmış bölge' diyerek. Buraya kimse giremiyordu. Zaman içerisinde biz girdik ama yine zaman içerisinde çeşitli sayiklerle beraber çıktık geldik.

Bu bölgeye peşmerge ya da Irak güvenlik güçleri giremiyor. İşte böyle olunca bizim bu istismara engel olmamız lazım. PKK buradan güç üretmeye çalışıyor. Buradan Suriye, İran ve Ermenistan'a etki etmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye burada elindeki silahı çekip alıyor. Türkiye burada etki silahını elinden alıyor. PKK burada 'coğrafyayı ben kontrol ediyorum' diyordu ama artık Mehmetçik kontrol ediyor.

PKK, Zap bölgesi varlığı üzerinden örgüt içerisindeki teröristleri motive ediyor. İşte Türkiye Zap'a girdiği zaman teröristin moralini kırıyor. Zap Türk-Kürt kardeşliğinin perçinlendiği yerdir. PKK sitelerine bakıldığı zaman en çok KDP'ye kızıyorlar. Çünkü KDP ile birlikte PKK'ya karşı bir güç üretiyoruz o bölgede. İşte bu PKK'nın kavramsal tuzağını bozuyor. Yani Türkler ve Kürtler, Kürt etnik kimliğini istismar eden PKK'ya karşı beraber mücadele ediyor.

Yapılan bu hamleler PKK'nın bölgede oynadığı etnik oyunu bozuyor. PKK, Suriye'de siyasi kanatlar üzerinden KDP ile PKK bir araya getirmeye çalışıyor. Ama Irak'ta KDP PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Burada artık KDP'de oyunu bozuyor. Bu anlamda Zap harekatı özel bir nitelik üretiyor. PKK burada Türkiye ve KDP'yi suçluyor. Burada kavramsal bir boyut da var."

İşte harekatın kilit amacı İŞTE HAREKATIN KİLİT AMACI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu başladı BAKAN AKAR: PENÇE KİLİT OPERASYONU BAŞLADI
İşte Pençe-Kilit’in şifreleri İŞTE PENÇE-KİLİT'İN ŞİFRELERİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA