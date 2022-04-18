Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?
Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatı’nı başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu” açıklaması yaptı. Peki Pençe-Kilit Harekatı’nın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Operasyon ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlanan hedeflerin ele geçirildiğini ve çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken operasyonu Abdullah Ağar şöyle değerlendirdi:
"Tabi Türkiye'den bakıldığı zaman Şırnak'tan Hakkari'ye doğru Sinat-Haftanin, Zap-Hakurk 4 temel terör kamp alanı var. İşte arada Avaşin-Basyan-Metina diğer terör kamp alanları var. Zap bölgesinde boşluk var. Mehmetçik alan hakimiyetini sağlayıp burayı birbirine bağlayacak ve o bölgeyi kilitleyecek. Neyi kilitleyecek? Türkiye sınırının ötesindeki dağlık alanlarda PKK'nın kullanmış oldukları boşlukları tamamen ortadan kaldıracak.
Operasyonun amacının bu olduğu gözüküyor. Ama tek amaç bu değil. Alan hakimiyetiyle birlikte PKK'nın Türkiye'ye yakın alanlardaki istismar etmiş olduğu bölgeleri tamamen elinden almak. PKK burada propaganda yapıyordu, 'kurtarılmış bölge' diyerek. Buraya kimse giremiyordu. Zaman içerisinde biz girdik ama yine zaman içerisinde çeşitli sayiklerle beraber çıktık geldik.
Bu bölgeye peşmerge ya da Irak güvenlik güçleri giremiyor. İşte böyle olunca bizim bu istismara engel olmamız lazım. PKK buradan güç üretmeye çalışıyor. Buradan Suriye, İran ve Ermenistan'a etki etmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye burada elindeki silahı çekip alıyor. Türkiye burada etki silahını elinden alıyor. PKK burada 'coğrafyayı ben kontrol ediyorum' diyordu ama artık Mehmetçik kontrol ediyor.
PKK, Zap bölgesi varlığı üzerinden örgüt içerisindeki teröristleri motive ediyor. İşte Türkiye Zap'a girdiği zaman teröristin moralini kırıyor. Zap Türk-Kürt kardeşliğinin perçinlendiği yerdir. PKK sitelerine bakıldığı zaman en çok KDP'ye kızıyorlar. Çünkü KDP ile birlikte PKK'ya karşı bir güç üretiyoruz o bölgede. İşte bu PKK'nın kavramsal tuzağını bozuyor. Yani Türkler ve Kürtler, Kürt etnik kimliğini istismar eden PKK'ya karşı beraber mücadele ediyor.
Yapılan bu hamleler PKK'nın bölgede oynadığı etnik oyunu bozuyor. PKK, Suriye'de siyasi kanatlar üzerinden KDP ile PKK bir araya getirmeye çalışıyor. Ama Irak'ta KDP PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Burada artık KDP'de oyunu bozuyor. Bu anlamda Zap harekatı özel bir nitelik üretiyor. PKK burada Türkiye ve KDP'yi suçluyor. Burada kavramsal bir boyut da var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19'da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı
- Son açıklamalar: Karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı?
- İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş şartları nelerdir?
- İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?
- ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?
- Jandarma Uzman Erbaş alımı son dakika: Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
- Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot, fındık, buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
- AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...