Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?

Yapılan bu hamleler PKK'nın bölgede oynadığı etnik oyunu bozuyor. PKK, Suriye'de siyasi kanatlar üzerinden KDP ile PKK bir araya getirmeye çalışıyor. Ama Irak'ta KDP PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Burada artık KDP'de oyunu bozuyor. Bu anlamda Zap harekatı özel bir nitelik üretiyor. PKK burada Türkiye ve KDP'yi suçluyor. Burada kavramsal bir boyut da var."

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