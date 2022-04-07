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Bucha’ya dönüş trafiği! Rusya’nın çekilmesinin ardından halk evlerine dönüyor

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 11:58
İstanbul’da yapılan Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından Rusya, Kiev ve çevresinden çekildi. Bucha’da yaşananlar tüm dünyanın gündemine otururken bölgeden savaş nedeniyle kaçan halk dönmeye başladı ve yoğun trafik oluştu. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
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