07 Nisan 2022, Perşembe
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Bucha’ya dönüş trafiği! Rusya’nın çekilmesinin ardından halk evlerine dönüyor
İstanbul’da yapılan Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından Rusya, Kiev ve çevresinden çekildi. Bucha’da yaşananlar tüm dünyanın gündemine otururken bölgeden savaş nedeniyle kaçan halk dönmeye başladı ve yoğun trafik oluştu. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.