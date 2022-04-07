Fahiş fiyatlara karşı 8 karar! Arz güvenliğinde yeni politikalar oluşturulacak

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

Alınan kararlarla birlikte vatandaşın alım gücü desteklenecek. Sabit fiyat veya KDV ile bir şekilde bu yapılacak. Fahiş fiyata karşı Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı hepsinin önceliği bu konu. Eğer enflasyonla mücadele ediliyorsa bu fiyat oynaklıklarının ahlaki olmayan fiyat oynaklıklarının önüne geçilmesi lazım.