Fahiş fiyatlara karşı 8 karar! Arz güvenliğinde yeni politikalar oluşturulacak
Gıda ürünlerinde fiyatlar, zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltiliyor. AK Parti vatandaşı rahatlatacak formüller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan ekonomide yeni safhaya geçtiklerini ve hedeflerinin alım gücünü eskisinden de yukarıya çıkarmak olduğunu duyurdu. Bu çerçevede 8 önemli kritik karar alındı. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
Alınan kararlarla birlikte vatandaşın alım gücü desteklenecek. Sabit fiyat veya KDV ile bir şekilde bu yapılacak. Fahiş fiyata karşı Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı hepsinin önceliği bu konu. Eğer enflasyonla mücadele ediliyorsa bu fiyat oynaklıklarının ahlaki olmayan fiyat oynaklıklarının önüne geçilmesi lazım.
Fahiş fiyata karşı polisiye tedbirler bir yana teknik tedbirler de olabilir. Üretim artırılması için üreticiye destekler artıyor. İşletmelere destek sağlanarak üretimdeki maliyet artışlarının önüne geçilecek. Bu sayede daha ucuz ürün vatandaşa ulaşacak.
Kritik ürünler belirlenecek eğer bu ürünlerde arz sıkıntısı varsa alım garantisi verilecek böylece üretici o ürünü üretmeye devam eder ve fiyatlar buna göre şekillenir. İhracat kısıtlamaları fiyatlamaları belirleyebilir.
* Vatandaşın alım gücü desteklenecek
* Fahiş fiyatla mücadele kurumların önceliği olacak
* Arz güvenliğinde yeni politikalar oluşturulacak
* İşletmelere sunulan destekler artırılacak
* Kritik ürünlere alım garantisi verilecek
* Stok, piyasa takibi kesintisiz sürecek
* Bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek
* Ekilebilir, sulanabilir alanlar büyütülecek
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