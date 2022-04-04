Son dakika: Zelenskiy’den toplu mezarların bulunduğu Bucha’ya ziyaret: Sorumluları bulmadan rahat etmeyeceğiz! Türkiye’den tepki

TÜRKİYE'DEN BUCHA'DA YAŞANANLARA DAİR İLK AÇIKLAMA: GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Bucha'daki sivil ölümlerle ilgili Türkiye'den de ilk resmi açıklama geldi.

Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, "Katliam görüntüleri dehşet vericidir" denildi. Açıklamada, bağımsız bir soruşturma çağrısı yapılarak, sorumluların tespit edilmesinin beklendiğini kaydedildi:

"Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

Ukrayna, İrpin ve Bucha'da yaşananların, Rusya tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor. Rusya ise; Bucha'daki görüntülerin Ukrayna ve NATO kurgusu olduğunu iddia ediyor.