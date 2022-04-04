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Son dakika: Zelenskiy'den toplu mezarların bulunduğu Bucha'ya ziyaret: Sorumluları bulmadan rahat etmeyeceğiz! Türkiye'den tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika: Zelenskiy’den toplu mezarların bulunduğu Bucha’ya ziyaret: Sorumluları bulmadan rahat etmeyeceğiz! Türkiye’den tepki

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Zelenski yaşananların 'savaş suçu' olduğunu belirterek, sorumluları bulmadan Ukrayna'nın rahat etmeyeceğini belirtti. Öte yandan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bucha'daki katliam görüntüleri dehşet verici, bağımsız bir soruşturma bekliyoruz" denildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde yüzlerce sivilin cansız bedeninin bulunması tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Uydu teknolojileri şirketi Maxar, Bucha'da bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarı gösterdiğini kaydettiği bir fotoğraf yayınladı. Uydu şirketinden yapılan açıklamada, 31 Mart'ta elde edilen görüntünün, "kilisenin güneybatısında yaklaşık 14 metre uzunluğundaki bir mezar alanını gösterdiği" ifade edildi.

Ukrayna Rusya'nın terk ettiği bölgelerde 410 sivile ait cesedin bulunduğunu kaydetti. Buça'da bu sayının 300 civarında olduğu ifade ediliyor.

ZELENSKİ IRPİN VE BUCHA'YI ZİYARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Bucha'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin'e geçerek incelemelerde bulundu.

Bucha'da yaşanan katliamın 'savaş suçu' olduğunu belirten Zelenksi, yaşanan zulümün sorumlularını bulmadan Ukrayna'nın rahat etmeyeceğini belirtti.

Zelenski açıklamasında barış müzakerelerine de değinerek "Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" açıklamasında bulundu.



KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin toplu bir şekilde ve işkenceyle öldürüldüğü iddialarına Kremlin'den yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu" ifadelerini kullandı.

LAVROV: BATI VE UKRAYNA KURGULANMIŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, "Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Bucha kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ: BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA YAPILMALI

Buça'daki sivil ölümleri ile ilgili Türkiye'den de ilk resmî açıklama geldi.Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, "katliam görüntüleri dehşet vericidir" denildi.

Büyükelçilik bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı ve sorumluların tespit edilmesinin beklendiğini açıkladı.

MACRON: AÇIK SAVAŞ SUÇU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Buça'daki görüntüler sonrası Rusya'ya yeni yaptırım çağrısı yaptı.Macron Kiev'in hemen dışındaki görüntülerin "savaş suçunun açık göstergesi" olduğunu da savundu.

Emmanuel Macron, "Bunlar bakması çok güç görüntüler. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli" dedi.

Fransız siyasetçi, çağrısını yaptığı yeni yaptırımların Rusya'nın kömür ve petrol endüstrisini hedef alması gerektiğini de savundu. Macron, bu yaptırım talebini Almanya ile koordine edeceklerini de söyledi.

TÜRKİYE'DEN BUCHA'DA YAŞANANLARA DAİR İLK AÇIKLAMA: GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Bucha'daki sivil ölümlerle ilgili Türkiye'den de ilk resmi açıklama geldi.

Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, "Katliam görüntüleri dehşet vericidir" denildi. Açıklamada, bağımsız bir soruşturma çağrısı yapılarak, sorumluların tespit edilmesinin beklendiğini kaydedildi:

"Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

Ukrayna, İrpin ve Bucha'da yaşananların, Rusya tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor. Rusya ise; Bucha'daki görüntülerin Ukrayna ve NATO kurgusu olduğunu iddia ediyor.

A Haber ekibi Bucha’da! A HABER EKİBİ BUCHA'DA!
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