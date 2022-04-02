Rusya-Ukrayna savaşı 38. gününde! A Haber Rusların çekildiği İrpin'de
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 38. gününde. Rusya saldırılarını azalttı, Mariupol'de tahliyeler sürüyor. Savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon 103 bin Ukraynalı ülkesini terk etti. Ukrayna'da en az bin 232 sivil öldü, bin 935 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul’da yapılan müzakerelerden sonra Rusya, Kiev ve çevresinde operasyonlarını durdurdu ve geri çekildi. A Haber, Kiev’in kapısı olarak görülen ve şiddetli çatışmalar sonucunda Rusya’nın ele geçirdiği ve geri çekildiği İrpin’e gitti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son durumu aktardı.
Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Ruslar büyük oradan İrpin ve çevresinden çekildi. Dün gece saatlerinde bu çekilme devam etti. Geride büyük hasarların oluştuğu noktalar kalmış durumda. Bizler şu anda İrpin'e 1,5 km uzaklıktaki Stoyanka mevkisinde bulunuyoruz. Burası şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Çünkü Ruslar bu yolu açmış olsalardı Kiev'e yaklaşacaklardı.
Rusya bu noktayı aşamadı ve yoğun çatışmalar yaşandı. Burada bir akaryakıt istasyonu tamamen harabeye dönmüş durumda. Bölgeye Ruslar tarafından çok sayıda füze ile saldırı gerçekleşti. Burası kullanılamaz hale geldi. Hemen yanı başı otoyol ve Kiev-Zitomir yolu. Bu yolun çevresindeki evler harabeye döndü.
Uzak noktalardan buralar hedef alındı ve çevredeki evler kullanılamaz hale geldi. Kuşkusuz o noktada Ukraynalı askerler vardı ve Ruslar bu nedenle orayı hedef aldı. Binanın büyük kısmı topçu atışlarıyla vurulmuş. Ukrayna askeri ve polisi denetim yaparak insanların İrpin yönüne gitmesine izin veriyor.
İrpin'e gidiş yolu üzerinde yer alan depo da hedef alınmış ve kullanılmaz hale getirilmiş. Dünden beri Kiev ve çevresi oldukça sakin ve sessiz. Çok uzak noktalardan küçük patlama sesleri geldi sadece. Rusya'nın geri çekilmesi devam ediyor.
Geri çekilen Ruslar, mayın ya da tuzaklar bırakıyor. Ukraynalı güvenlik güçleri dedektörlerle birçok noktayı arıyor. Yollarda derin çukurların oluştuğunu görüyoruz. Şarapnel parçalarını görmek mümkün ve çatışmanın boyutu gözler önüne seriliyor."
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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