Rusya-Ukrayna savaşı 38. gününde! A Haber Rusların çekildiği İrpin’de

Rusya bu noktayı aşamadı ve yoğun çatışmalar yaşandı. Burada bir akaryakıt istasyonu tamamen harabeye dönmüş durumda. Bölgeye Ruslar tarafından çok sayıda füze ile saldırı gerçekleşti. Burası kullanılamaz hale geldi. Hemen yanı başı otoyol ve Kiev-Zitomir yolu. Bu yolun çevresindeki evler harabeye döndü.