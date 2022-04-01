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Ukrayna, Rus "Mi-28" helikopterini imha ettiği görüntüleri servis etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Ukrayna, Rus Mi-28 helikopterini imha ettiği görüntüleri servis etti

Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

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