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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya ile iyi ilişkilerimiz Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya ile iyi ilişkilerimiz Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki Rus ve Ukrayna müzakerelerini yorumlayan Kalın, "Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla yakın temas sürecek." dedi. Türkiye'nin 10 yıldır Rusya ile gelişen ilişkilerinin bugün Ukrayna krizinde meyvelerini verildiğini söyleyen, İbrahim Kalın, "Karabağ'da da öyle oldu. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak." yorumunda bulundu.

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