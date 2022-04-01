Putin ile Zelenskiy'nin olası müzakerelerden talebi ne? Masada iki ihtimal var! İki lider hangi ülkede buluşacak?
A Haber ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşme ihtimali üzerindeki seçenekleri değerlendirdi. Ağar, iki lider açısından ilkesel konularda ilerlemenin olduğunu vurgularken, bir müzakerenin sonuç verebilmesi için iki temel maddenin olduğunu paylaştı ve bu durumların detaylarını açıkladı. Sali ise görüşmelerde Putin'in kesin sonuç talep ettiğini belirtirken, Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmesinden önce yaptığı toplantının detaylarını paylaştı.
Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin İstanbul'daki görüşmesine yönelik A Haber ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali önemli açıklamalarda bulundu.
İLKESEL KONULARDA İLERLEME VAR
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:
İstanbul'da yapılan müzakereler sonrasında Rusya'dan savaşın kendi özgü diline çok farklı bir takım açıklamalar gelmiş olsa bile en temel öngörü: İlkesel konularda ilerleme var. Bu son derece önemli bence. İlkesel konulardan kasıt ne? Örneğin savaşın çıkmasına sebebiyet veren NATO meselesi. Ukrayna bu konuda net olarak tavrını koydu.
ZELENSKİY: AKAN KANIN DURMASI HER ŞEYDE ÖNEMLİ
Rus dili, nükleer silahlar ve garantörlük meselesi… Bu tür konularda ilerlemeler var. Ama toprakla ilgili konularda ilerleme çok kolay değil. Bu egemenlikle ilgili bir konu bu. Bu toprak bütünlüğüyle ilgili bir konu. Zelenskiy, "Akan kanı durdurmak her şeyden çok daha önemli" sözlerini kullandı. Buralar vatan ama topraktır ifadeleri dikkat çekti ve sinyal olarak algılandı.
SAVAŞ KİLİTLENECEK Mİ?
Bir müzakerenin sonuç verebilmesi için iki temele husus var. Bunlardan bir tanesi savaşın kitlenmesidir. Artık taraflardan boğuşmaktan başka bir şey yapamaz. Diğeri ise savaşın tarafların bir tanesinin galibiyet kazanmasıdır. Savaşma azmi ve iradesinin kırılmasıdır. Şimdi bunların ikisi de gerçekleşmedi. Bu noktada Rusya askeri operasyonlarına devam etme niyetinde. Kuvvetlerini farklı yerlere gönderiyor. Farklı güçler oluşturma gayreti var Donbass bölgesinde.
SAVAŞ BAŞLAMADAN ÖNCE PUTIN TÜRKİYE'YE GELECEKTİ
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali öne çıkan sözleri:
Savaş başlamadan önce zaten Putin'in Türkiye ziyareti söz konusuydu. Hem bölgesel konuları görüşmek üzere hem de iki tarafın da Ankara – Moskova hattında öteden beri süregelen ilişkilerin devamı niteliğindeki o yüksek düzeyde stratejik iş birliği toplantılarından birisi gerçekleşecekti. Savaşın başlamasıyla birlikte durumlar biraz daha değişti.
RUSYA KESİN SONUÇ İSTİYOR
O ziyaret üçlü bir zirveye doğru yönelmeye başladı. Zelenskiy, Putin'in içinde olduğu bir zirveden bahsediliyor. Moskova diyor ki tamam biz Zelenskiy ile görüşelim bir araya gelelim ama masanın üzerinde maddeler olsun. Bir araya geldiğimizde imza için olsun diyor. Putin'in açıklaması bu. Zelenskiy bugün dediği masada artık elle tutulur bir şeyler var onları görüşelim artık diyor.
UZUN SÜRELİ ATEŞKES GÜNDEMDE
Eğer her iki taraf da mutabakat sağlarla bu konuda en azından ateşkesin uzun süreli tam manalı bir ateşkesin sağlanması için liderler bir araya gelebilir. Barış anlaşmaları tabii biraz daha uzun süreç olabilir.
ZİRVEYE KİM EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?
Putin Erdoğan ile görüşmesi öncesi önemli bir toplantıya başkanlık yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'nın teklifi değerlendirildi. O zirveden sonra da Başkan Erdoğan ile görüştü. İki lider masaya oturacak ama nerede oturacak? Fransa istiyor ama Rusya Fransa'yı dost olmayan ülkeler olarak görüyor.
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