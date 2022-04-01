Putin ile Zelenskiy’nin olası müzakerelerden talebi ne? Masada iki ihtimal var! İki lider hangi ülkede buluşacak?

ZELENSKİY: AKAN KANIN DURMASI HER ŞEYDE ÖNEMLİ

Rus dili, nükleer silahlar ve garantörlük meselesi… Bu tür konularda ilerlemeler var. Ama toprakla ilgili konularda ilerleme çok kolay değil. Bu egemenlikle ilgili bir konu bu. Bu toprak bütünlüğüyle ilgili bir konu. Zelenskiy, "Akan kanı durdurmak her şeyden çok daha önemli" sözlerini kullandı. Buralar vatan ama topraktır ifadeleri dikkat çekti ve sinyal olarak algılandı.