Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar: İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir boş araziye dökülen çürümüş soğanlar hakkında konuştu
Çorum'da soğanda daha yüksek gelir etme amacıyla ürettikleri ürünleri bekleten çiftçiler beklenen fiyat artışı olmayınca çürüyen soğanları boş arazilere dökmek zorunda kaldı. A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum’da boş araziye dökülen soğanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ömer Demir, “Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar.” dedi.
Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor.
Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.
"GEREKLİ CEZA UYGULANACAK"
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.
"BİZ BU FİLMİ ÇOK SEYRETTİK"
Öte yandan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum'da boş araziye dökülen soğanlar ile ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Ömer Demir, "Biz bu filmi çok seyrettik. Bu film, bir öncekinin aynısı. Bu soğanı buraya dökmenin hangi mantık ve mantalitesi var? Hiçbiri yok. Anlattığımız gibi, 1 lira ve altından bizden soğan ve patatesi aldılar.
Depolarında stok yaptılar. 'Çok büyük vurgun vuracak' hesabı yaptılar. Bir ara soğan ve patates 12-13 liranın üzerine çıktı. Bunlar daha sonra ince hesapları yapamadılar, dolayısıyla soğanlar depoda çürüdü.
"GIDA ÜZERİNDEN DARBE YAPMAK İSTİYORLAR"
Bunlarda ne insanlık ne de vicdan kalmış. Dünya şu anda gıda kriziyle karşı karşıya. Dünya şu anda büyük bir şok içinde: Salgın, kuraklık, savaş… Dünyada marketlerin raflarında mal yok. Seyrediyoruz. Her şeye rağmen bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Bunların canı zaten bundan acıyor, bundan kahroluyorlar. Bunlar gıda üzerinden memlekette darbe yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...
- SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ödeme tarihleri...
- Enflasyon beklentisi: Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
- Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...
- MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 açıköğretim üniversite vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
- Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?
- Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
- Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?
- Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?