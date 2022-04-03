Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar: İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir boş araziye dökülen çürümüş soğanlar hakkında konuştu

"BİZ BU FİLMİ ÇOK SEYRETTİK"

Öte yandan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum'da boş araziye dökülen soğanlar ile ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Demir, "Biz bu filmi çok seyrettik. Bu film, bir öncekinin aynısı. Bu soğanı buraya dökmenin hangi mantık ve mantalitesi var? Hiçbiri yok. Anlattığımız gibi, 1 lira ve altından bizden soğan ve patatesi aldılar.

Depolarında stok yaptılar. 'Çok büyük vurgun vuracak' hesabı yaptılar. Bir ara soğan ve patates 12-13 liranın üzerine çıktı. Bunlar daha sonra ince hesapları yapamadılar, dolayısıyla soğanlar depoda çürüdü.