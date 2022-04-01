Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar çaba harcayan başka lider yok

''Bu, Rus ordusunun dünyanın en büyük ikinci ordusu olduğu efsanesini çürütüyor. Bir aydan daha kısa bir sürede Sovyetler Birliği'nin Afganistan harekatındaki kaybından daha fazla askeri kayıp yaşadılar. Biz 17 binden fazla asker kayıplarının olduğunu tahmin ediyoruz. Ölen Rus askerleri Ukrayna'nın her yerinde ve bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama artık biyolojik tehlike arz ediyorlar çünkü Ruslar cesetleri toplamak istemiyor, büyük olasılıkla cesetlerle ne yapacaklarını bilmiyorlar, ülkeye götürmek istemiyorlar çünkü çok kayıpları var. İnsani açıdansa inanılır gibi değil çünkü düşman da olsa ailelerince ve onurla gömülmeyi hak ediyorlar.''

Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerinin pazarlık konusu olup olmayacağına ilişkin ise Kyslytsya, ''Bu bir siyasi intihar olur. mümkün değil.'' dedi.

50 DEN FAZLA ÜLKE RUSYA'NIN BM ÜYELİĞİNİ SORGULUYOR

Birleşmiş Milletler'de 50'den fazla ülkenin Rusya'nın örgütteki rolünü, yerini ve güçlerinin gözden geçirilmesini istediğini söyleyen Kyslytsya,'' BM Sözleşmesi'nin 4. maddesi BM üyeliğinin barışı seven tüm ülkelere açık olduğunu söyler. Böylesine bir savaş yürüten, barışı sevmeyen bir ülke, veto gücü olmayı bırakın, üye olmaya bile uygun değil.'' ifadelerini kullandı.

Kyslytsya,'' Rusya'nın ayrıca demokratik bir ülke olana kadar BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çıkarılması gerektiğini söyledi.