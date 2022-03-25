Yağdan sonra şekerde stok oyunu! Şeker fabrikaları mercek altında
Son günlerde şeker fiyatlarında yaşanan anormal artışların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şeker fabrikalarına yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Tarım Bakanlığı ise "Türkiye'de şeker arzı sorunu yok" açıklaması yaptı. Şeker oyunu nasıl yapıldı? Arkasında kimler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Şeker fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları bir süredir vatandaşın gündemindeydi. Devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker, özel sektörde 800 liraya kadar yükseldi.
Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları dikkat alarak şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı da çuval şeker fiyatının 800 TL'den 575 TL'ye indiğini duyurdu. Gelişmeleri değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şeker yaşanana fiyat değişimlerine ve arakasında yaşanabileceklere dikkat çekti.
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları:
"Geçtiğimiz yıl şeker fiyatı 200 lira civarındaydı, yılbaşında 450 TL'ye çıktı. Bu seviyelerde devam ederken birden bire ne olduysa 800 liranın üzerine çıktı. Ayçiçek, un ve diğer gıda maddelerinde olduğu gibi 'kıtlık olacak, yok olacak' algısı ve işim içine sosyal medyayı dahil ederek insanlar alım yapmak için gaza getirilmeye çalışılmış.
İçerideki bazı fırsatçılar buna destek çıkıyor. Bunlar sadece para hırsıyla yapılmış işler değil, bunun sadece bir kısmını para hırsıyla açıklayabilirsiniz ama bir şekilde insanlar sokağa dökmek, insanlara olumsuzluk pompalamak için böyle fırsatlar kullanılıyor.
Bunları kim kullanıyor? Bazı siyasi kaygılarla kullanılabilir. Ama en tehlikelisi de terör örgütlerinin kullanması. Bunun adını da söyleyelim FETÖ'nün kullanmasıdır. Bunların nasıl olduğunu da sosyal medyada görüyoruz.
(Muğla'da doktorun askere iftira atması) Hastanede yaşananlarla ilgili haberler yapıldı. İşler ortada, burada sanki polisiye bir olaymış gibi basit bir adli vaka gibi duruyor ama arkasında neler çıkıyor. İşte burada bakıyorsunuz birilerinin para hırsıyla yaptığı bir durum gibi bu da var evet ama arkasında başka oyunlar çıkıyor.
Türkiye'nin 2,7 milyon ton ihtiyacı var. 2,9 milyon üretim kapasitesine ulaşıldı ve 200 bin ton fazla ürerim var. Rakamlar ortada ve açık. Burada fiyatını artıracak bir sebep ortada yok."
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