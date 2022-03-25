Yağdan sonra şekerde stok oyunu! Şeker fabrikaları mercek altında

(Muğla'da doktorun askere iftira atması) Hastanede yaşananlarla ilgili haberler yapıldı. İşler ortada, burada sanki polisiye bir olaymış gibi basit bir adli vaka gibi duruyor ama arkasında neler çıkıyor. İşte burada bakıyorsunuz birilerinin para hırsıyla yaptığı bir durum gibi bu da var evet ama arkasında başka oyunlar çıkıyor.