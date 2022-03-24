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Son dakika: Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Şeker fabrikalarına inceleme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Şeker fabrikalarına inceleme

Son dakika haberi... Ayçiçeğinin ardından şeker fiyatları da fırsatçıların oyun alanı oldu. Şeker fiyatları 800 TL’ye kadar çıktı. Ticaret Bakanlığı, rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı.

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