25 Mart 2022, Cuma
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Yağdan sonra şekerde stok oyunu! Şeker fabrikaları mercek altında
Son günlerde şeker fiyatlarında yaşanan anormal artışların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şeker fabrikalarına yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Tarım Bakanlığı ise "Türkiye'de şeker arzı sorunu yok" açıklaması yaptı. Şeker oyunu nasıl yapıldı? Arkasında kimler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.