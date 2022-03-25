Devlet stokçunun peşine düştü şeker fiyatı indi









ŞİRKETLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı ise şeker üreticisi firmaları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır.