FETÖ’nün sağlık üzerinden kaos planı! Perde arkasını anlattı: Bir ihanet örgütü! Birlikte yol yürüyorlar...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, FETÖ'nün özellikle sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BU İLK OPERASYONLARI DEĞİL"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Bu ilk gelişme değil bunların kaçıncı operasyonu bu. Daha önce de çok iyi hatırlıyorum Ankara Hastanesi'nde bir bayan doktor ilaç yazmadığı için birinin gelip üstüne oturduğunu kendisini darp ettiğini söylemişti daha sonra bu hanımefendinin bu doktorun eşinin bir emekli FETÖ'cü bir general olduğunu ve cezaevinde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

"FETÖ BU TÜR OLAYLARDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Bundan önce de çeşitli algı operasyonları yaptılar. Maalesef bu nasıl bir insanlıktır bu nasıl bir doktorluktur ki siz insanları kurtarmak için Hipokrat yemini edeceksiniz daha sonra bazı insanlara iftira atarak bunların çok ciddi sıkıntıya girmesini ve tutuklanmasını sağlayacaksınız. FETÖ zaten bugüne kadar bu tür olaylarda kendisini gösterdi.