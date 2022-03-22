FETÖ'nün sağlık üzerinden kaos planı! Perde arkasını anlattı: Bir ihanet örgütü! Birlikte yol yürüyorlar...
Son dakika haberi... “Doktora şiddet” temalı kumpaslarda FETÖ’nün parmağı ortaya çıktı. Peki FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor? FETÖ – PKK sağlık sendikalarına nasıl sızıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
"Doktora şiddet" temalı kumpaslarda FETÖ'nün parmağı ortaya çıktı. FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor? FETÖ – PKK sağlık sendikalarına nasıl sızıyor?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, FETÖ'nün özellikle sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BU İLK OPERASYONLARI DEĞİL"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Bu ilk gelişme değil bunların kaçıncı operasyonu bu. Daha önce de çok iyi hatırlıyorum Ankara Hastanesi'nde bir bayan doktor ilaç yazmadığı için birinin gelip üstüne oturduğunu kendisini darp ettiğini söylemişti daha sonra bu hanımefendinin bu doktorun eşinin bir emekli FETÖ'cü bir general olduğunu ve cezaevinde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.
"FETÖ BU TÜR OLAYLARDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ"
Bundan önce de çeşitli algı operasyonları yaptılar. Maalesef bu nasıl bir insanlıktır bu nasıl bir doktorluktur ki siz insanları kurtarmak için Hipokrat yemini edeceksiniz daha sonra bazı insanlara iftira atarak bunların çok ciddi sıkıntıya girmesini ve tutuklanmasını sağlayacaksınız. FETÖ zaten bugüne kadar bu tür olaylarda kendisini gösterdi.
Yani dün de çeşitli kumpaslarla bir takım insanlara iftiralar attılar. Bazı insanların cezaevine girmesine yol açtılar. Hatta ve hatta bazı insanların cezaevlerinde hayatını kaybetmesine yol açan bir yapıyla karşı karşıyayız.
"BİR İHANET ÖRGÜTÜ"
FETÖ denildiği zaman herkes geçmişe bakıyor işte bir 'cemaat' vardı etrafında dini bir yapılanma vardı bu terör örgütü bugüne kadar uzandı. Ben aynı kanaatte değilim bunlar bir ihanet örgütü. Bunların dinle diyanetle hiçbir ilgisi yok. Bunların insanlıkla ahlakla da ilgisi yok.
AYNI YOLDA YÜRÜYORLAR!
Sürekli olarak kumpaslar kuruyorlar. Dini de kirletiyorlar bir takım değerleri de kirletiyorlar. İnsanlara iftira atarak algı operasyonlarıyla bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Bundan sonra bu operasyonlar devam edecek. Sadece sağlık yapılanmasına değil FETÖ'nün çeşitli yapılanmasına yönelik bazı operasyonlar ortaya çıktı ama bugün gelinen noktada şuna bakmak lazım. Bazı siyasi partiler, TTB gibi bazı meslek grupları ve bazı STK'larla birlikte hareket ediyorlar bunlarla aynı yolda yürüyorlar.
KARALAMA KAMPANYASI
Bunlarla birlikte bir karalama kampanyasının içine giriyorlar. Meseleye bu noktadan yaklaşmak lazım artık. FETÖ dediğimiz bir örgüt Türkiye'nin emellerine Türkiye'nin menfaatlerine milli konularına düşman olan bir örgüt haline geldi. Milli olan güçlere saldırıyor. Türkiye'de geçmişte olduğu gibi operasyonlar yapmaya çalışıyor.
"SOSYAL MEDYADA KÖPÜRTTÜLER"
Bunlar sosyal medya üzerinden alabildiğine kirletiyorlar. Sosyal medyada ciddi anlamda destekçileri var. Zaten sosyal medyada olayı köpürttüler. Bu belki 100'üncü olay. Daha önce de bunları yaptılar ama daha sonra gerçekler ortaya çıktı. Gerçekler ortaya çıkana kadar da ciddi anlamda zedelenenler oldu bir takım algılar ortaya çıktı.
İlk değil son da olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bunların bugüne kadar izledikleri yol bu.
DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN SAĞLIK SİSTEMİ
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de kamu hizmeti kişiler üzerinden yapılır. Sağlık olsun eğitim olsun insanların bir anayasal düzen içinde bir araya gelmelerinin en temel nedenlerinden biri eğitim noktasında sağlık noktasında güvenlik noktasında kendilerini koruyacak bu hizmetleri almalarını kolaylaştıracak sistemi ancak bir devlet çatısı altında ve anayasal düzen içinde bireyin devletle en büyük ilişkisini de sağlayan bu kamu hizmetleri. Türkiye neden 20 yıldır çok büyük bir ilerleme kaydetti sağlık alanında, devletin bu konuda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırdığınızda ABD'den tutun Batı ülkelerinde sağlık hizmeti çok pahalı sağlığa erişim büyük bütçelerle ulaşabileceği hizmet bizim ülkemizde en hızlı erişim sağlayabildiği dünyada parmakla gösterilecek bir sağlık sistemi kurdu.
Karşılaştığım durumlarda algılayamadığım bütün nezaketimize rağmen sağlık personelinde müthiş bir hiddet görüyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir nezaketsizlikle karşılaşıyorsunuz.
"KRİPTONUN DA KRİPTOSU"
Acaba diye bir soru işareti geliyor aklınıza. Bu acaba birinin maşası mı acaba neden bana bu tavrı yapıyor. Aklınıza gerçekten bir süre sonra bu FETÖ'cü mü sorusu geliyor. Devletin içine sirayet etmiş sağlıktan tutun yargıya kadar kök salmış bir yapıydı ve bunlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargıda atıldı ama hepimiz biliyoruz ki bunların gerçekten kriptonun da kriptosu olan halen uzantıları var.
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