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Tokat havalimanı açılıyor| Türkiye ulaşımda nasıl çağ atladı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Tokat havalimanı açılıyor| Türkiye ulaşımda nasıl çağ atladı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber’de

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona bitti. Havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek. Peki Türkiye ulaşımda nasıl çağ atladı? Ulaşım projelerinin Türkiye'ye katkıları neler? Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak? A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Tokat Havalima'nı ülkemize hayırlı olsun. Geçen hafta Çanakkale'deydik daha üzerinden bir hafta geçmeden bugün yine memleketimizin en güzel yerlerinden Tokat'ta muhteşem bir eserin açmak için buradayız.

Tabi bunlar büyük işler. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran projeler ve bunlar devam edecek. 4 başı mamur bir havalimanı inşaa ettik. Tokat'a ve Türkiye'ye yakışan bir havalimanı oldu.

2 bin 700 metre pist uzunluğu 45 metre pist genişliği 16 bin 200 metrekarelik modern bir terminal inşaa ettik. 600 araçlık bir otopark yaptık. Bu havalimanında son teknoloji ürünler kullanıldı. Her türlü hava koşulunda hizmet verebilecek havalimanı olarak sahneye çıktı Tokat Havalimanı.

Tokat uçağıyla beraber buraya ilk sefer yapıldı. İsmi de Tokat o da güzel oldu. Tokat tabi İstanbul'da en önemli nüfusa sahip kentlerden bir tanesi. Özellikle onların şehirlerine bağlı olmaları önemli. Buraya insanlar ya karayolu ile geliyordu ya da çevre havalimanlarına inebiliyorlardı.

Bin kilometre bir mesafe ve saatler süren bir yolculuk artık 1 saat 20 dakikaya düşmüş oluyor. Hem sevdiklerine kolay ulaşabilecekler. Ayrıca bu havalimanı sayesinde bölgedeki üretim, istihdam, ticaret ve sanayide artışlar olacak. Bir bölgeye ne kadar hızlı ve kolay ulaşırsanız o bölgenin kalkınmasını pozitif şekilde etkileri oluyor.

Biz tüm yatırımlarımızda bunları test ediyoruz. Bu projeler yapıldıktan sonra etki analizlerini incelediğimizde hakikaten muhteşem artışlar oluyor. Burası bölge için çok kıymetli bir eser. Tokat Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip. Ayrıca burada ticarette, teknoloji ve sanayide önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri Tokat Havalimanı hızlandıracak.

Buraya kargo uçağının inmesi açısında hiçbir sıkıntı yok. Burası 4 başı mamur bir havalimanı. Burada üretilen ürünlerin aktarılması nokrasında kargo uçağıyla tedarik zinciri rahatlıkla yapılabilecek. 2002 yılında önce ben de dahil uçağı gökteki bir cisim olarak görüyorduk. Bu tarihten sonra havayoluna yapılan yatırımlar ve planlı büyüme sayesinde hava yolu halkın yolu oldu.

2002 yılında 30 milyon olan yıllık yolcu sayısı 2019 yılında 210 milyona çıktı. Vatandaşlarımız hak ettiği bir hizmeti kullanmaya başladı. Artık bu hız kesmeyecek ve daha da artacak. Kovid-19 en çok havayolunu etkiledi. Hava sahaları kapandı ama İstanbul Havalimanı ve THY Avrupa'da sürekli olarak birinci oldu. Pandemi sürecinde bile hala rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bu havayoluna yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor.

Şu anda devam etmekte olan havalimanı yatırımları var. Onlarla beraber aslında havalimanı altyapısını aslında tamamlamış olacağız. Bunlardan bir tanesi Rize-Artvin havalimanı. O da denize dolgu 3 milyon metrekare büyüklüğünde çok moderne ve butik bir modern havalimanı olarak mayıs ayında hizmete girecek. Çukurova Havalimanı da yıl sonu itibariyle hizmete girecek.

PAZARTESİ GÜNÜ NE MÜJDESİ VERİLECEK?

Hem Çanakkale Köprüsü - Malkara Otoyolu'nu 2.5 milyar euroluk dünyanın en gelişmiş kullanıldığı muhteşem bir eseri hizmete açıyoruz. Bir taraftan da geliyoruz Tokat'ta bölgesi için Çanakkale Köprüsü kadar önemli olan bir projeyi hizmete alıyoruz. Hepsi 81 milyon vatandaşımızın hizmet kalitesini yaşam kalitesini yükselten projeler. Bu kadar büyük bütçeli projeleri aynı anda nasıl yapıyoruz? Tabii ki genel bütçeden aldığımız bir pay var onun yanında da kamu özel işbirlikleri yap-işlet-devret projeleriyle ilave finanslar üreterek yapıyoruz. İlave bütçeler kaynaklar yaratıyoruz kendimize. Bu da stratejik uzun soluklu bir plan. Ülkenin her köşesine yatırım yaparken bunları sırf eleştirmek dedikodu siyasetiyle karalamaya çalışanlar var. Sonuçta bir yatırım maliyeti var bunun. 2.5 milyar euroluk bir yatırım. Şu anda 4 yılda bitiriliyor böyle bir proje. Ama hala devletten bir kuruş para çıkmadı. 12 yıllık işletme süresi var. O süre içerisinde bu paranın geri dönüşü olacak. O geri dönüş için bir finansal model var.

Bir ev kredisi alırken garanti vermiyor musunuz bankaya ben size aylık şu kadar para ödemeyi garanti ediyorum size, bu da öyle bir şey. Bunların tartışılacak hiçbir şeyi yok bunların hepsi kamu yararı olan memlekete faydalı olan işlerdir. Bu proje artık devletin olacak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bu devlet aklı, güçlü bir Türkiye'nin yapabileceği bir iştir bu.

Havayollarında yaptığım kamu özel işbirlikleriyle direk devlete nakit akışı sağlıyoruz. İstanbul Havalimanı 10.5 milyar euroluk bir yatırım devletten bir kuruş çıkmadan yaptırdık. İşletme süresi boyunca 22 milyar Euro devlete direk nakit akışı sağlanacak. Başarılı ve uzun soluklu işler. Bununla beraber bu yap-işlet-devret projeleri hem bu kadar yatırım yapıyorsun artı bir gelir akışı sağlıyorsunuz. Bu modelleri ortadan toparlayacak ve sonucunda memleketimizin bütün vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir müjdeyi, bir sonucu aslında açıklayacağız Pazartesi günü bir şey kalmadı. Merak edenler dedikodu siyaset yapanlar da bizi takip etsinler. O gün belki rahatsız olacaklardır ama memlekete hayırlı olan bir işi görecekler o gün de.

Bakan Karaismailoğlu A Haber’de BAKAN KARAİSMAİLOĞLU A HABER'DE

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