Tokat havalimanı açılıyor| Türkiye ulaşımda nasıl çağ atladı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber’de

PAZARTESİ GÜNÜ NE MÜJDESİ VERİLECEK?

Hem Çanakkale Köprüsü - Malkara Otoyolu'nu 2.5 milyar euroluk dünyanın en gelişmiş kullanıldığı muhteşem bir eseri hizmete açıyoruz. Bir taraftan da geliyoruz Tokat'ta bölgesi için Çanakkale Köprüsü kadar önemli olan bir projeyi hizmete alıyoruz. Hepsi 81 milyon vatandaşımızın hizmet kalitesini yaşam kalitesini yükselten projeler. Bu kadar büyük bütçeli projeleri aynı anda nasıl yapıyoruz? Tabii ki genel bütçeden aldığımız bir pay var onun yanında da kamu özel işbirlikleri yap-işlet-devret projeleriyle ilave finanslar üreterek yapıyoruz. İlave bütçeler kaynaklar yaratıyoruz kendimize. Bu da stratejik uzun soluklu bir plan. Ülkenin her köşesine yatırım yaparken bunları sırf eleştirmek dedikodu siyasetiyle karalamaya çalışanlar var. Sonuçta bir yatırım maliyeti var bunun. 2.5 milyar euroluk bir yatırım. Şu anda 4 yılda bitiriliyor böyle bir proje. Ama hala devletten bir kuruş para çıkmadı. 12 yıllık işletme süresi var. O süre içerisinde bu paranın geri dönüşü olacak. O geri dönüş için bir finansal model var.