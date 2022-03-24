Türkiye oyun değiştirici oldu! Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını Gaffar Yakınca A Haber'de yorumladı

TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLDU EZBERLERİ BOZDU

Kitabında çok önemli şeyler anlatılmış. Bakan Bey'in döneminde yapılan çoğu uygulamaya kitapta yer verilmiş. Berat Albayrak'ın dönemi Türk siyaseti açısından oyun değiştirici bir dönemdi. Yani belirli ezberler vardı ama bunlar da olmadan olur denildi.