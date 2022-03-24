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Türkiye oyun değiştirici oldu! Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını Gaffar Yakınca A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Türkiye oyun değiştirici oldu! Berat Albayrak’ın Burası Çok Önemli kitabını Gaffar Yakınca A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını yorumladı. Yakınca, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin bağımsızlaşması için önemli adımlar attığını söylerken, onun döneminde Türkiye'nin oyun değiştirici bir rolü olduğunu ve ezberleri bozduğunun altını çizdi.

Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" adlı kitabını yorumladı.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLAŞMASINA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Berat Bey, Türkiye'nin ateşli yıllarında bakanlık yaptı. Gördüğümüz Berat Albayrak, genç bir bakandı ve Cumhurbaşkanımızın damadı olması siyaseten iki dezavantajıydı. Buna rağmen Türkiye'nin bağımsızlaşması için önemli adımlar attı.

TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLDU EZBERLERİ BOZDU

Kitabında çok önemli şeyler anlatılmış. Bakan Bey'in döneminde yapılan çoğu uygulamaya kitapta yer verilmiş. Berat Albayrak'ın dönemi Türk siyaseti açısından oyun değiştirici bir dönemdi. Yani belirli ezberler vardı ama bunlar da olmadan olur denildi.

KİTAPTA YER ALMAYAN BİR OLAYI ANLATTI

Ben kitaba dair bilinmeyen bir şeyi açıklayayım. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalyanlara gelin munhasır ekonomik bölgede arama yapın diyor. Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığından görüş istiyor. Bir hamle yapın, kınayın diyor. Dışişleri Bakanlığı bürokratları "Yunanistan ile aramız iyi Avrupa'yı karşımıza almayalım" diyor.

İTALYAN GEMİLERİ 15 GÜN BEKLETİLDİ

Daha sonra TSK'nın FETÖ olmayan kısmı o bölgeyi tatbikat bölgesi olarak ilan ediyor ve İtalyan gemileri 15 gün bekledikten sonra geri dönmek zorunda kalıyor.

Berat Albayrak’ın Burası Çok Önemli kitabını Gaffar Yakınca A Haber’de yorumladı BERAT ALBAYRAK'IN "BURASI ÇOK ÖNEMLİ" KİTABINI GAFFAR YAKINCA A HABER'DE YORUMLADI

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