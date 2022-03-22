Berat Albayrak’ın “Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur / denge kuru gerçeği

Gerçek: Gerçek ithal girdi oranı, (2016) OECD verilerine göre yüzde 16,4 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası araştırmacıları, imalat sanayii ihracatçı firmaları için bu oranın yüzde 29,5 olduğunu hesaplamıştır. Eğer ihracat malları içerisinde döviz girdisi yüksek olanlar varsa, bunun sebebi uzun yıllar uygulanan "Yüksek faiz-değerli TL" politikası nedeniyle hammaddeleri ve ara malları ithal etmenin üretmekten daha az maliyetli hale gelmesindendir.