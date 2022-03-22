Berat Albayrak’ın “Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur / denge kuru gerçeği
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası çok önemli" isimli kitabının ilk baskısı tükendi. Enerjiden ekonomiye Türkiye'nin tam bağımsız olma yolculuğu anlatan eser yoğun ilgi gördü. Albayrak, kitabında bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi kur/denge kuru" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ilgi gören kitabı "Burası çok önemli" üzerine farklı kulvar ve perspektiften yorumlar yazıldı.
Çünkü Albayrak, "Şehir efsanesi" olarak tanımladığı, Türkiye ekonomisine özgü bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor da ondan. Bununla da yetinmiyor. Bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi kur/denge kuru" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE REKABETÇİ KUR / DENGE KURU GERÇEĞİ
Ezber: Rekabetçi kur politikasıyla cari açık kapanmaz. Çünkü Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 dolarlık malın 70 dolarlık kısmı ithal ara mal o yüzden döviz kurlarının artmasıyla maliyetler de hızla artıyor.
Gerçek: Gerçek ithal girdi oranı, (2016) OECD verilerine göre yüzde 16,4 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası araştırmacıları, imalat sanayii ihracatçı firmaları için bu oranın yüzde 29,5 olduğunu hesaplamıştır. Eğer ihracat malları içerisinde döviz girdisi yüksek olanlar varsa, bunun sebebi uzun yıllar uygulanan "Yüksek faiz-değerli TL" politikası nedeniyle hammaddeleri ve ara malları ithal etmenin üretmekten daha az maliyetli hale gelmesindendir.
Ezber: Cari açık vermeden büyüme olmaz
Gerçek: Rekabetçi kur, cari dengeyi destekliyor! Bilimsel çalışmalar Türkiye'de 1 puanlık reel kur artışının ihracatı ortalama 0,6 puan artırdığını, ithalatı ise ortalama 0,9 puan kadar azalttığını gösteriyor. "Ekonomimiz; potansiyel seviyesinde, yani yaklaşık yüzde 5 civarında büyürken cari açık vermiyorsak döviz kurumuz denge noktasına gelmiş demektir.
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