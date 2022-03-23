İlk etapta 600 milyon insan ölür! Rusya isterse ABD'nin istediği bölgesini vurabilir! Hangi ülkede kaç nükleer silah var? Mesut Hakkı Caşin A Haber'de yorumladı
Dünya genelinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası nükleer savaş tehdidi bir kez daha gündeme gelirken A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Gündem programına konuk olan üvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Caşin, nükleer savaşın bir kazananı olmayacağını söylerken olası bir durumda ilk etapta 600 milyon insanın öleceğini ifade etti. Bu durumun dünyanın sonu olacağını söyleyen Caşin ABD ile Rusya arasındaki nükleer savaş söylemlerinde Çin'in pozisyonuna da değindi. Caşin ayrıca Rusya'nın elindeki hipersonik füzelerle ABD'nin istediği bölgesini vurabileceğini de belirtti. Peki nükleer savaş ihtimali var mı? Nükleer savaş nasıl oluyor? İşte detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta nükleer silah tehdidi de gündeme gelirken Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşin konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD KİMSE SAHİP OLAMAZ DEDİ AMA...
Nükleer silah gerçekten çok tehlikeli silahlar. ABD yıllar önce dünyada kendilerinden başka hiçbir ülkenin nükleer silah sahibi olamayacağı duyurdu fakat 6 yıl sonra Sovyetler Birliği bunu yapmayı başardı. Hepsi birden çalışıyordu ve ilk ABD bitirdi.
JAPONYA TESLİM OLMASAYDI TOKYO DA VURULACAKTI
Eğer Japonya teslim olmasaydı 5 nükleer bomba daha atılacaktı ve en son bomba Tokyo'ya atılacaktı. Bunu görünce ikinci bombada teslim olundu.
İSRAİL'E NÜKLEERİ KİM NEDEN VERDİ?
ABD, Fransa ve İngiltere'ye nükleer silah verdi. Çin, Sovyetler'den aldı. Çin, Pakistan'a verdi. İsrail'e nükleer silahı Fransızlar verdi. Burada Mısır'ı cezalandırma amacı vardı.
TEKNOLOJİSİ İNANILMAZ GELİŞTİ
Nükleer silahlar kendi aralarında ayrılır ve çok sayıda farklı açıdan değerlendirilir. Bugün gelinen noktada teknoloji son derece gelişti. Putin hipersonik füze kullanmayı tercih etti.
NÜKLEER SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ
1961 sonrası dünya şunu gördü. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Silahsızlanma başlatalım dediler. Bugün gelinen noktada nükleer kullanmak dünyanın sonu olur.
ÇİN KENARA ÇEKİLMİŞ GÜLÜYOR
Rusya diyor ki "ABD ve Avrupa hepinizi vurabilirim". Ama 5 tane atarsa Avrupa'dan da 25 tanesini yer. Burada en karlı olan Çin. Çin kenara çekilmiş gülüyor.
İLK DARBEDE 600 MİLYON İNSAN ÖLÜR
Derhal ateşkes sağlanmalı ve savaş sona ermeli. İlk darbede 600 milyon insan ölüyor. Düğmelere basıldıktan sonra geri dönülmez.
RUSYA ABD'DE İSTEDİĞİ YERİ VURABİLİR
Korkutmak için birkaç bomba atılabilir. Hipersonik füzeyle Rusya ABD'de istediği yeri vurabilir. Putin zaten bunu söyledi. "Benim silahlarımı durdurmak mümkün değil" dedi.
NATO İLE RUSYA OTURUP KONUŞMALI
NATO Rusya'yı alıp karşısına konuşmak zorunda. Bu iş böyle nükleer restleşme ile olmaz.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ TANE NÜKLEER SİLAH VAR?
RUSYA: 5997
ABD: 5428
FRANSA: 290
İNGİLTERE: 225
PAKİSTAN: 165
HİNDİSTAN:160
İSRAİL: 90
KUZEY KORE: 10
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