İlk etapta 600 milyon insan ölür! Rusya isterse ABD’nin istediği bölgesini vurabilir! Hangi ülkede kaç nükleer silah var? Mesut Hakkı Caşin A Haber’de yorumladı

ÇİN KENARA ÇEKİLMİŞ GÜLÜYOR

Rusya diyor ki "ABD ve Avrupa hepinizi vurabilirim". Ama 5 tane atarsa Avrupa'dan da 25 tanesini yer. Burada en karlı olan Çin. Çin kenara çekilmiş gülüyor.