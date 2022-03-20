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Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!" kitabında anlattı! Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Berat Albayrak Burası Çok Önemli! kitabında anlattı! Doğu Akdeniz’e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

Türkiye'nin enerji alanındaki tarihi atılımlarına öncülük eden Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinde yaşadıklarını kaleme aldı. Türkiye'nin gerçeklerini gözler önüne seren Albayrak, Doğu Akdeniz'e kimlerin karşı çıktığını da anlattı. Albayrak, "15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi Doğu Akdeniz toplantısında bize muhalefet eden askerlerdi" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini üstlenerek Türkiye'nin enerji alanında çağ atlamasını sağlayan Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' adından söz ettirmeye devam ediyor.

Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabında görev yaptığı dönemlerde yaşadıklarını kaleme aldı.

İŞTE MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI

Berat Albayrak'ın Türkiye'nin milli enerji hamlesi için filoya kazandırmaya çalıştığı gemilere ve Doğu Akdeniz'de gaz aramaya çalışmamıza karşı çıkan askerlerin 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü askerler çıktığı ise hala hafızalarda.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönem Türkiye'nin Milli Enerji Politikası'yla atılım yaptığı dönem. Geçtiğimiz günlerde 'Burası Çok Önemli' isimli kitabını çıkaran Albayrak, içinde birbirinden ilginç anılarını da anlatıyor. Onlardan biri ise Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gaz aramasına karşı çıkan komutanın 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan askerlerden olması.

DOĞU AKDENİZ'E KİMLER KARŞI ÇIKTI?

Berat Albayrak'ın anlattığı o anekdot ve Türkiye'nin Milli Enerji Politikası hamleleri:

"Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin milli bağımsızlık konusudur. Darbe öncesi 2016 yılı alanlar Rumlar tarafından belirlenirken biz hızlıca toplantı yapma kararı aldık. Dışişleri, Enerji Bakanlığı ve askeri kanat. Toplantıların birinde askeri şahıslardan bir iki tanesi 'Ne işimiz var, bu gerginliğe ne gerek var? Niye şöyle yapıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? X ülke ne der? Y ülke ne der?' diyerek ciddi muhalefet yaptılar. Biz o zaman Türkiye sonuna kadar haklarını savunmak zorunda dedik. Nitekim hükümet olarak devlet olarak bu reaksiyonu gösterip bu adımları attık. Aradan aylar geçti 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi o toplantıda bize muhalefet eden askerlerdi."

BERAT ALBAYRAK'TAN DOĞU AKDENİZ VURGUSU: MAVİ VATAN'DAN ASLA VAZGEÇMEYİZ

Akdeniz bölgesinde malum ülkelerin, kendi deniz alanlarımızdaki bölgelerin parsel parsel yabancı şirketlere ihaleye vermesi üzerine acil toplantılar yaptıklarını anlatan Albayrak, 2016 yılı başında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Toplantıda, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, yoksa kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atılamayacak noktaya gelinebileceğini ifade eden Albayrak, toplantıdaki katılımcılardan bazılarının Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemi alacak parasının olmadığını dile getirdiklerini belirtiyor. Ayrıca, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Albayrak, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmayacaklarını toplantıya katılan isimlerle paylaşıyor. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra söz konusu toplantıda şiddetli itirazlarda bulunan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığını ifade ediyor.

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