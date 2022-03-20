Berat Albayrak "Burası Çok Önemli!" kitabında anlattı! Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı? İşte FETÖ izi ve tüm anekdotlar

DOĞU AKDENİZ'E KİMLER KARŞI ÇIKTI?

Berat Albayrak'ın anlattığı o anekdot ve Türkiye'nin Milli Enerji Politikası hamleleri:

"Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin milli bağımsızlık konusudur. Darbe öncesi 2016 yılı alanlar Rumlar tarafından belirlenirken biz hızlıca toplantı yapma kararı aldık. Dışişleri, Enerji Bakanlığı ve askeri kanat. Toplantıların birinde askeri şahıslardan bir iki tanesi 'Ne işimiz var, bu gerginliğe ne gerek var? Niye şöyle yapıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? X ülke ne der? Y ülke ne der?' diyerek ciddi muhalefet yaptılar. Biz o zaman Türkiye sonuna kadar haklarını savunmak zorunda dedik. Nitekim hükümet olarak devlet olarak bu reaksiyonu gösterip bu adımları attık. Aradan aylar geçti 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi o toplantıda bize muhalefet eden askerlerdi."