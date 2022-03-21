Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" kitabının ilk baskısı 10 günde tükendi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli!” kitabı okurdan tam not aldı. İlk baskısı tükenen kitap ikinci baskıya girdi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" isimli kitap yoğun ilgi gördü. 11 Mart Cuma günü tüm kitapçılarda satışa çıkan kitabın ilk baskısı kısa sürede tükendi. İkinci baskıya giren kitap okurdan tam not aldı.
ATO Congresium'da düzenlenen kitap fuarında "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabı için Turkuvaz Kitap standının başında kuyruklar oluştu. Okurlar, kitabı almak için birbiriyle yarıştı. Stantta yer alan kitaplara depodan sürekli takviye yapıldı. Okurların kitap hakkındaki görüşleri ise şöyle:
Tolga Çetin: Ekonomide üzerine çok gidildiğini düşünüyorum. Tam bağımsızlık yerli ve milli Türkiye gündeminde olduğu için önemsedim kitabı.
Esra Demircioğlu: Albayrak'ın bakanlık döneminde neler yaşadığını, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu nasıl anlattığını merak ediyorum. Bu yüzden kitabı alacağım.
Beyza Yüksek: Normalde bu tarz kitaplar ilgimi çekmez ama bu kitabı merak ettim. Biran önce okumak için sabırsızlanıyorum.
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