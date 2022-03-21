Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" kitabının ilk baskısı 10 günde tükendi









ATO Congresium'da düzenlenen kitap fuarında "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabı için Turkuvaz Kitap standının başında kuyruklar oluştu. Okurlar, kitabı almak için birbiriyle yarıştı. Stantta yer alan kitaplara depodan sürekli takviye yapıldı. Okurların kitap hakkındaki görüşleri ise şöyle:







Tolga Çetin: Ekonomide üzerine çok gidildiğini düşünüyorum. Tam bağımsızlık yerli ve milli Türkiye gündeminde olduğu için önemsedim kitabı.