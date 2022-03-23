Kiev'in çevresine "ölüm" tuzakları! Rus birlikleri mayın döşüyor, siperler kazıyor

Mariupol'de 100 binden fazla insan hala kurtarılmayı bekliyor. Bölgede sadece bombardıman değil meskun mahal çatışmaları da başladı. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin tamamına neredeyse elektrik, su ve ısıtma sağlanamıyor. O bölgede Ukrayna tarafından yapılan acıkmaya göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.