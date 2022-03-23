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Kiev'in çevresine "ölüm" tuzakları! Rus birlikleri mayın döşüyor, siperler kazıyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Kiev’in çevresine ölüm tuzakları! Rus birlikleri mayın döşüyor, siperler kazıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 28. günü bombardıman ve çatışmalarla devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev’in çevresine siperler kazıyor ve mayın döşüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'da aktardı.

Rusya varoluşsal bir tehdide karşı nükleer silah kullanacağını açıklarken Ukrayna tarafı 15 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve 100'e yakın uçağın düşürüldüğünü belirtti. Öte yandan Kiev'e sızan 149 sabotajcı yakalandı.

Bölgede haber nöbetini sürdüren ve savaşın 28 gününe gelindiğine dikkat çeken Emine Kavasoğlu canlı yayında şunları aktardı:

"Mariıpol'de şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dün bölgeden sadece bin 200 kişi tahliye edildi. Konvoy bölgeye ulaşmaya çalışsa bile Ukrayana'nın yaptığı açıklamaya göre Manguş'ta sivillerin geçişine izin verilmedi. Manguş'ta bulunan tahliye koridoru Ruslar tarafından bombardıman tutuldu.

Mariupol'de 100 binden fazla insan hala kurtarılmayı bekliyor. Bölgede sadece bombardıman değil meskun mahal çatışmaları da başladı. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin tamamına neredeyse elektrik, su ve ısıtma sağlanamıyor. O bölgede Ukrayna tarafından yapılan acıkmaya göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Mariupol'e toplu mezarlar açıldığı bilgisini paylaşmakta yarar var. Kiev'de 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı ve bu kısa süre önce sona erdi. Kiev'de dünden beri çatışma sesleri eksik olmadı. Uçaksavarlar ateşlendi, mermi sesleri geldi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson'da havalimanı Rusların kontrolüne geçmişti ancak Ukrayna geri almak için saldırılara devam ediyor. Rus ordusunun uçaklarını geri çektiği bilgisi paylaşılırken çok fazla sayıda teçhizata zarar geldi. Ukrayna'nın güneyinde Rus birliklerinin 3 günlük lojistik desteği ve gıdası kaldığı belirtiliyor."

Kiev’in çevresine ölüm tuzakları! KİEV'İN ÇEVRESİNE "ÖLÜM" TUZAKLARI!
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