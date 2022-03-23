Kiev'in çevresine "ölüm" tuzakları! Rus birlikleri mayın döşüyor, siperler kazıyor
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 28. günü bombardıman ve çatışmalarla devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev’in çevresine siperler kazıyor ve mayın döşüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'da aktardı.
Bölgede haber nöbetini sürdüren ve savaşın 28 gününe gelindiğine dikkat çeken Emine Kavasoğlu canlı yayında şunları aktardı:
"Mariıpol'de şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dün bölgeden sadece bin 200 kişi tahliye edildi. Konvoy bölgeye ulaşmaya çalışsa bile Ukrayana'nın yaptığı açıklamaya göre Manguş'ta sivillerin geçişine izin verilmedi. Manguş'ta bulunan tahliye koridoru Ruslar tarafından bombardıman tutuldu.
Mariupol'de 100 binden fazla insan hala kurtarılmayı bekliyor. Bölgede sadece bombardıman değil meskun mahal çatışmaları da başladı. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin tamamına neredeyse elektrik, su ve ısıtma sağlanamıyor. O bölgede Ukrayna tarafından yapılan acıkmaya göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.
Mariupol'e toplu mezarlar açıldığı bilgisini paylaşmakta yarar var. Kiev'de 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı ve bu kısa süre önce sona erdi. Kiev'de dünden beri çatışma sesleri eksik olmadı. Uçaksavarlar ateşlendi, mermi sesleri geldi.
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson'da havalimanı Rusların kontrolüne geçmişti ancak Ukrayna geri almak için saldırılara devam ediyor. Rus ordusunun uçaklarını geri çektiği bilgisi paylaşılırken çok fazla sayıda teçhizata zarar geldi. Ukrayna'nın güneyinde Rus birliklerinin 3 günlük lojistik desteği ve gıdası kaldığı belirtiliyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
- 23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
- Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
- 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...