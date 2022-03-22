Karadeniz'de serseri mayın krizi! İstanbul ve Türkiye büyük tehdit altında! Rusya - Ukrayna gerginliğinden çıkacak olayda Türkiye'ye sorumluluk yüklenebilir mi?
Ukrayna'nın Rusya tehdidine karşı Odessa açıklarına döşediği mayınların fırtına sonucu Karadeniz'e sürüklenmesine ilişkin iddialara yönelik Avukat Serkan Toper A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Olası bir patlamada savaşın tarafı olan ülkelere tazminat sorumluluğu doğacağını söyleyen Toper, Türkiye'nin bu durumdaki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Toper mayınların İstanbul ve Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Türkiye'nin konuya ilişkin bir an önce tedbir alması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği iddia edilen mayınların çıkan fırtına sonucu Karadeniz'e sürüklendiği belirtilmiş ve Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınlayıp gemileri uyarmıştı.
Konuya ilişkin A Haber ekranlarında konuşan Avukat Serkan Toper, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
TAZMİNAT SORUMLULUĞU DOĞACAK
Savaş sonrası ortaya çıkan zararlar ile ilgili savaşın tarafı ülkelerin tazminat sorumluluğu doğacaktır. Burada ticari zararlar ve can kayıpları yaşandı.
KİMİN SORUMLULUĞUNDA?
Ama burada ilginç bir şey var mayınları yerleştiren Ukrayna. Mayınların oradan sökülmesi ve başıboş bırakılması kimin sorumluluğunda? Burada bir tazminat sorumluluğu da doğacaktır.
İSTANBUL VE TÜRKİYE'YE TEHDİT
Bugün Devlet Bahçeli de değindi. Bu iddia bir savaş algısı değil gerçekse bu İstanbul ve Türkiye için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu sonuçların çıkmamasını ümit ediyoruz.
TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU DOĞAR MI?
Türkiye burada dikkatli özeni gösterip yaşanacak olayı engelleyebilecek durumda mı? Bu tazminat açısından önemli bir kriter. Türkiye tüm tedbirleri aldıktan sonra böyle bir şey olursa bir sorumluluk doğmaz.
TÜRKİYE TEDBİR ALMAZSA TAZMİNAT DURUMU OLABİLİR
Ama Türkiye önlem alabilecek durumdayken bunu yapmazsa tazminat durumu doğabilir. Ama burada olay Türkiye'nin sebep olduğu bir şey değil.
NE OLMUŞTU?
RUSYA: MAYINLAR KARADENİZ'E SÜRÜKLENDİ
Rusya'nın istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna limanlarında bulunan 400'den fazla deniz mayınının fırtına nedeniyle halatlarından koparak Karadeniz'e sürüklendiğini iddia etti.
UKRAYNA YALANLADI
Rusya'nın iddiasının ardından açıklama yapan Ukrayna, söz konusu iddiaları yalanlayarak Rusya'nın denizin bir bölümünü kapatma amacıyla böyle bir iddia ortaya attığını belirtti.
TÜRKİYE'DEN UYARI
Samsun Navtex İstasyonu'ndan yapılan uyarılarda şu detaylara yer verildi; "Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir. Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmeleri önemlidir. Sürüklenen mayınlara ya da mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya, ana arama kurtarma koordinasyon merkezine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi rica olunur" denildi.
MAYINLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Çoğunlukla Odessa açıklarına döşenmiş 420 kadar mayından kaçının serseri mayın haline dönüştüğü de tam olarak bilinmiyor. Ancak bu rakamın yüzde 5'i bile serseri mayın durumuna düşmüşse bunun deniz seyrüseferi için tehlike oluşturacağı belirtiliyor. "Serseri mayınlardan" birinin genel hacmi 172 kilogram ve içinde 20 kilogram TNT patlayıcı bulunuyor. Suya 1-2 metre derinliğe yerleştirilen bu mayınlar, temas prensibiyle çalışıyor. Mayın infilak ettiğinde gemilere parça tesiriyle zarar veriyor veya batırabiliyor.
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