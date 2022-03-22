Karadeniz’de serseri mayın krizi! İstanbul ve Türkiye büyük tehdit altında! Rusya - Ukrayna gerginliğinden çıkacak olayda Türkiye’ye sorumluluk yüklenebilir mi?

MAYINLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Çoğunlukla Odessa açıklarına döşenmiş 420 kadar mayından kaçının serseri mayın haline dönüştüğü de tam olarak bilinmiyor. Ancak bu rakamın yüzde 5'i bile serseri mayın durumuna düşmüşse bunun deniz seyrüseferi için tehlike oluşturacağı belirtiliyor. "Serseri mayınlardan" birinin genel hacmi 172 kilogram ve içinde 20 kilogram TNT patlayıcı bulunuyor. Suya 1-2 metre derinliğe yerleştirilen bu mayınlar, temas prensibiyle çalışıyor. Mayın infilak ettiğinde gemilere parça tesiriyle zarar veriyor veya batırabiliyor.