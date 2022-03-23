Rus güçleri Kiev’e ilerliyor mu? İşte bölgeden son durum…

Son dakika haberine göre… Rusya’nın Ukrayna harekatı şiddetli çatışma ve bombardıman altında 28. gününe girdi. Rusya ordusu altyapıları hedef almaya devam ediyor. Ukrayna güçleri ise Herson’da havalimanın almak için karşı saldırıya başladı. 100 binden fazla sivilin mahsur kaldığı Mariupol’de ise tahliyeler imkansız hale geldi. Bölgeden kaçmak isteyenlerin kullandığı güzergahın Rus ordusu tarafından vurulduğu iddia edildi. Kiev’de haber nöbetini sürdüren A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu son durumu canlı yayında aktardı.

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