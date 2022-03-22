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ABD Başkanı Biden'dan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında flaş kimyasal silah iddiası!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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ABD Başkanı Biden’dan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında flaş kimyasal silah iddiası!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti. Daha önce de Rusya'nın kanıtlanmamış bir biyolojik ve kimyasal silah programına sahip oldukları iddia edilmişti.

Neredeyse 1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı tarafların birbirlerine yaptığı suçlamalarla devam ediyor. Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları alan ABD lideri Biden ise Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya çok yakın olduğunu iddia etti.

Bu iddiasını 'sahte bayrak' operasyonlarına dayandıran Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik suçlamalarının kimyasal silah kullanacağının açık bir işareti olduğunu ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse bir aydır çatışma bölgelerinden acı dolu görüntülerle devam ediyor. Reuters'ın haberine göre Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bombardımanlarına karşı halka uyarı üstüne uyarı yapıyor.

VAHİM İDDİALAR

Ancak bir başka uyarı ise ABD lideri Joe Biden'dan geldi. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti. Biden bu iddiasını ise Rusya'nın Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönündeki iddialarına dayandırıyor. Biden, bu söylemlerin Rusya'nın bunları kullanmayı düşündüğünün 'açık bir işareti' olduğunu ifade etti.

SAHTE BAYRAK OPERASYONLARI

Biden'ın açıklamalarında, "Putin, sırtını duvara dayadı ve ABD ve Avrupa'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu göstererek sahte bayrak operasyonlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Size garanti ederim bu iddialar hiç de doğru değil" dedi.

GEÇMİŞE ATIF

Geçmişte kimyasal silahların kullanıldığını söyleyen Biden, bu konuda dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Daha önce de Washington ve Batılı ülkelerden Rusya'nın kanıtlanmamış bir biyolojik ve kimyasal silah programına sahip olduklarını iddia etmişti.

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