ABD Başkanı Biden’dan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında flaş kimyasal silah iddiası!

VAHİM İDDİALAR

Ancak bir başka uyarı ise ABD lideri Joe Biden'dan geldi. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti. Biden bu iddiasını ise Rusya'nın Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönündeki iddialarına dayandırıyor. Biden, bu söylemlerin Rusya'nın bunları kullanmayı düşündüğünün 'açık bir işareti' olduğunu ifade etti.