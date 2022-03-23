23 Mart 2022, Çarşamba
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Rusya-Ukrayna savaşı | Kiev’de son durum ne? Rus birlikler geri mi çekildi?
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekat 28. gününde. Kiev çevresinde şiddetli çatışmalar ve bombardıman sürüyor. Rus birlikleri Kiev çevresine siperler kazıyor ve mayın döşüyor. Rusya, Kiev’in kuzeyinde bulunan endüstriyel bir tesisi doçkalarla hedef aldı. Bölgede bulunan A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.