Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 28. gün! Rusya 4 kenti vurdu | Ukrayna'dan flaş çağrı: İnsani felaket...
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının 28. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın gece boyunca 4 Ukrayna kentini vurduğu açıklandı. Ukrayna ordusu da Rusya'nın Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşının 28. günündeki tüm detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz.
Rusya-Ukrayna savaşının 28. gününde haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın saldırdığı bazı kentlerde yangınlar çıktığı açıkladı. Ukrayna, birçok ülkeye savaşın bitirilmesi için çağrıda bulunurken Rusya ile anlaşmanın zor olduğunu vurguladı.
Rus saldırılarına karşılık vermeye devam eden Ukrayna da sabotaj ekibini yakaladığını duyurdu. Ayrıca Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
UKRAYNA'DAN FLAŞ ÇAĞRI: İNSANİ FELAKET...
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.
Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:
"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."
Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.
RUSYA 4 KENTİ VURDU
Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.
Rus ordusu tarafından, Ukrayna'nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna'nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
HERSON DA HEDEF ALINDI
Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya'nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.
DNİPRO'DA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
UKRAYNA 24. AYRI MEKANİZE TUGAYI'NI HEDEF ALDI
Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
RUSYA'NIN SALDIRDIĞI KENTTE YANGIN
Ukrayna'nın Sumi kentinin Valisi Dmitry Zhivitsky, Sumi'de Rusya'nın saldırıları sırasında büyük çaplı bir yangın çıktığı ve yangının çatışmalar ve Rus bombardımanı nedeniyle halen söndürülemediğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok vurulan kentlerden olan Sumi kentinde yapılan son saldırılarda büyük bir yangın çıktı. Sumi Valisi Dmitry Zhivitsky yaptığı açıklamada, kentte çıkan yangının yoğun Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları nedeniyle söndürülemediğini belirterek, "Trostyanets sivil yerleşim alanında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor. Trostyanets'te çok büyük bir yangın çıktı. Çatışmalar nedeniyle yangın söndürülemiyor. Trostyanets sakinlerine sesleniyorum. Yoğun bombardıman ve sokak çatışmaları devam ediyor. Yoğun duman olabilir. Lütfen pencerelerinizi kapalı tutun, sığınaklarda kalın" ifadelerini kullanarak kent halkına seslendi.
Zhivitsky açıklamasında, kent halkını uyarırken yangının çıkma nedenine ve yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.
RUS SABOTAJ EKİBİ YAKALANDI
Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 28 gündür devam ediyor. Rusya tarafından eğitilen ve bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaşmayı başaran sabotajcılar başkent Kiev'de suçüstü yakalandı. Dikkatli ve uyanık Ukrayna'nın başkenti Kiev polisi, kontrol noktalarından geçmek isteyen 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde hiçbir evrak çıkmayan şahıslar, kim oldukları ve nerden geldikleri sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdi.
Şüphe üzerine şahısların üzerinde yapılan aramada, sabotajcıların üstünde yapacakları görevlerinin yazılı olduğu bir defter ve Rusya'da kullanılan bir telefon hattı ele geçirildi. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelenen şahıslar emniyete götürüldü.
MÜZAKERELER ZOR GEÇİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.
Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.
Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.
"MARİUPOL KENTİNDE 100 BİN KİŞİ BULUNUYOR"
Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.
Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.
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