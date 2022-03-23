Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 28. gün! Rusya 4 kenti vurdu | Ukrayna’dan flaş çağrı: İnsani felaket...

Rusya-Ukrayna savaşının 28. gününde haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın saldırdığı bazı kentlerde yangınlar çıktığı açıkladı. Ukrayna, birçok ülkeye savaşın bitirilmesi için çağrıda bulunurken Rusya ile anlaşmanın zor olduğunu vurguladı.

Rus saldırılarına karşılık vermeye devam eden Ukrayna da sabotaj ekibini yakaladığını duyurdu. Ayrıca Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi.