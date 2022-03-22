FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu
GÜNDEM Sabah
Son dakika haberine göre: FETÖ’cü sahte (bot) hesaplar, emniyet üzerinden algı operasyonuna başladı. “Şark görevi” süreleriyle ilgili düzenlemeyi hedef alan FETÖ, sosyal medyada örgüt propagandası yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla polislerin "Şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bunu fırsat bilen FETÖ'cü hesaplar kendilerini polis ailesi gibi göstererek sosyal medyada açtıkları "polis sendikası" gibi onlarca hesap üzerinden Türk polisini hükümete karşı dolduruşa getirmeye çalıştı. Polislerin lehine olan bir yönetmelik değişikliğini, polislerin aleyhine imiş gibi göstererek "polisin iktidara karşı ayaklanmasını" isteyen FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorum ve beğenilerle maksatlarını açığa vurdu.
POLİS KILIĞINA GİRDİLER
"Polis Mevzuat" isimli sosyal medya hesabının, firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işbirliği yaptığı FETÖ'cü firari gazeteci Erk Acarer'in paylaşımlarını ve yayın yaptığı terör uzantılı kanalları beğendiği görüldü.
Sosyal medyada "Rosalinda" isimli hesap, kendini polis eşi olarak tanıtıyor. Eski tarihli paylaşımlarına bakıldığında ise firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu ile çok yakın oldukları görülüyor. Kendini polis eşi olarak tanıtan Tuğba isimli başka sahte hesap ise kendisini hemen ele veriyor.
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