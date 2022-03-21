FETÖ'nün yeni kaos planı deşifre oldu! Sağlık sektörü nasıl hedef alındı? İşte "Doktora şiddet" kumpasının perde arkası

Kullanıcısı olduğu GSM'in irtibatları arasında FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıları, KHK ile görevine son verilen ve Bylock kullanıcısı şahıslarla irtibatının olduğu tespit edildi.

FETÖ'CÜ EŞİNİN RÜTBESİNİ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN TAKMIŞ

FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında 17.07.2016'da Ankara'da tutuklandı. 27.07.2016'da 668 sayılı KHK ile görevine son verildi. OHAL Komisyonu'na yaptığı başvurusuna ret cevabı verildi. Adına kayıtlı GSM hatta tespit edilebilen ilk tarih 11/08/2014 olmak üzere FETÖ/PYD mensupları ve müzahir şahıslarca kullanılan Bylock isimli uygulamayı kullandığı belirlendi.

Darbe girişiminde aktif olarak yer aldığı için ihraç edilen 22 amiral arasında yer alan İhsan Bakar, yüzbaşı olduktan sonra tüm rütbelerinin bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından Altunizade'deki örgüt evinde verildiği, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuğamiral Muhittin Ergin ve Hasan Kulaç ile birlikte Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ve hareket merkezini kontrol altına almaya çalıştıkları tespit edildi.

"SAĞLIK SİSTEMİNİN TEKERİNE ÇOMAK"

FETÖ'nün kaos planı için çalışma uzun bir dönem önce başlatıldı. Türkiye'nin gelişimine, vatandaşın huzuruna göz diken FETÖ bu kez sağlık sistemini hedefine almıştı.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Tabip-Sen Başkanı Ahmet Erçek'in "Biz sağlık sisteminin tekerine çomak sokacak eylemler geliştirmeliyiz." sözleri akıllara geldi.

YENİ DOKTOR SENDİKALARI KAOSUN NERESİNDE?

Doktorlara yönelik zam ve emeklilik kanun düzenlemesi Aralık ayında geri çekilince sağlıkta sendikalaşmaya dönük bir hareketlilik yaşandı. HEKİMSEN dışında yeni sendikalar kuruldu. Doktorların haklarını savunuyor gibi görünen sendikaların özellikle FETÖ'nün cirit attığı platformlar olduğu bildirildi. Yeni kurulan sendikalar ise Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veren Kurban şöyle konuşuyor:

"Biz adeta bir kar tanesi gibiydik şimdi böyle çığ gibi oldu. Emin olun ben Adrasan'da anlaştığımız bir yer vardı, oranın sahibi beni aradı rahatsızmış. Hocam hastaneye gittim kapalı diyor. Hastanede uzmanlar hizmet vermiyor diyor. Adrasan'da iki yer var. Hem Adrasan hem Kemer o bölgede iki hastane var ikisi de kapalı. Tunceli'ye kadar kapalı. Van Ağrı'ya kadar kapalı. Çok fazla hastane kapalı. Ben 40 bin diye tahmin etmiştim ama oran çok daha fazla. Çok büyük oranda bir katılım var buna. Hastalar şimdi zırlıyor şimdi hiç meraklanmayın. 3. gün kıyameti koparacaklar. Velhasıl hiç problem değil. Zaten bizim sayımız arttıkça etkimiz artacak. Yakında sayımız arttığı için bizi mütemadiyen çağırıyorlar. Psikolojik olarak olayı bir değerlendirin. Yani biz böyle eylem yaptığımız için hemen bize böyle bütün taleplerimiz pata küte verilse ne olur biz şantaj yapar gibi eylem yaparız değil mi? Bu tür birşeyden korkuyorlar. Onların verdiği tepkiyi şu an izlemekteyiz. Bunlar tepki vermez. Verirlerse hata edeceklerini bilirler. Ama ciddi bir hazırlık yapıyorlar ve yapacaklar. Ben size demiştim, programlarda da demiştim.