A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Otomasyon Merkezi'nde! Yüzlerce kamera ve sensör bulunuyor
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. A Haber Muhabiri Vedat Sezer 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Otomasyon Merkezi'ne girerek kontrol noktasında sistemin detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
A Haber Muhabiri Vedat Sezer 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Otomasyon Merkezi'ne girerek buradaki izlenimlerini canlı yayında aktardı.
ÇOK ÖZEL SİSTEMLER KULLANILIYOR
Bir mühendislik harikası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu hizmete girdi. Bununla birlikte çok özel trafik yönetim sistemleri de devreye girdi.
1052 SENSÖR DEVREDE
Çok özel tekniklerin uygulandığı ana kumanda merkezindeyiz. Güvenlik sistemleri son teknoloji ile kontrol ediliyor. Köprüde 1052 tane sensör var ve bu sensörler köprüdeki tüm hareketleri anında bildiriyor.
FELAKET KURTARMA SİSTEMİ DE YER ALIYOR
Sürücülerin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için 24 saat burada bir çalışma var. Burada bir de felaket kurtarma sistemi var. Yangın ve deprem gibi anlarda buradaki tüm veriler oraya aktarılıyor.
ÖZEL EKİPLER MÜDAHALE İÇİN HAZIR BEKLİYOR
Köprüden geçen araçları sayan sistemler de bulunuyor. Özel otoyol ekipleri de 24 saat uyarı geldiği anda müdahale etmeyi bekliyor.
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