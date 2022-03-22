A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Otomasyon Merkezi’nde! Yüzlerce kamera ve sensör bulunuyor

FELAKET KURTARMA SİSTEMİ DE YER ALIYOR

Sürücülerin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için 24 saat burada bir çalışma var. Burada bir de felaket kurtarma sistemi var. Yangın ve deprem gibi anlarda buradaki tüm veriler oraya aktarılıyor.