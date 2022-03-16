16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Mehmet Barlas enerjideki yapılanmayı işaret etti! Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek çok parlak

Mehmet Barlas enerjideki yapılanmayı işaret etti! Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek çok parlak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
ABONE OL
Mehmet Barlas enerjideki yapılanmayı işaret etti! Berat Albayrak’ın kitabını okuyanlar için gelecek çok parlak

Türkiye'nin enerjideki atılımları yıllar içinde karşılığını almaya başladı. Tarihi adımları atan isimlerin başında gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde de ekonomi için önemli adımlar atmıştı. Geçtiğimiz günlerde "Burası Çok Önemli" adlı kitabı çıkan Albayrak, Türkiye'nin enerjideki geleceğinin parlaklığını gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Barlas kaleme aldığı yazıda "Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek zaten çok berrak." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana konusu olan "Türkiye'nin enerji geleceği" hakkında bir yazı kaleme aldı.

Barlas yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini başarıyla üstlenen Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını işaret etti.

"Enerji geleceğimiz şimdi daha sağlam" yazısında Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Barlas, "Berat Albayrak'ın kitabını (Burası Çok Önemli!) okuyanlar için gelecek zaten çok berrak." ifadelerine yer verdi.

İşte Mehmet Barlas'ın "Enerji geleceğimiz şimdi daha sağlam" yazısı...

Albayrak'ın bakanlıkları döneminde yaptığı yatırımlar Türkiye'nin geleceğindeki enerji yapısını şekillendirmiş.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana konusu Türkiye'nin enerji geleceğiydi.
Berat Albayrak'ın kitabını (Burası Çok Önemli!) okuyanlar için gelecek zaten çok berrak.
Albayrak'ın bakanlıkları döneminde yaptığı yatırımlar Türkiye'nin geleceğindeki enerji yapısını şekillendirmiş.

NÜKLEER ENERJİ YATIRIMI
Şu an Azerbaycan ile İran, Türkiye'nin ihtiyacını gidermekteler.
Ukrayna savaşından ötürü Rusya hafif problemli ama Türkiye'nin enerji geleceğine dönük en önemli yatırımlarından biri de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali.
Bu santralin tamamlanması halinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının % 10'u buradan sağlanacak.

BERAT BEY'İN KİTABI ÇOK ÖNEMLİ
Çeşitli açılardan baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin, eski Türkiye'den çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz.
Filolarımıza katılan arama ve sondaj gemileriyle belli ki enerji üretimi yeni Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olacak.
Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Berat Albayrak’ın kitabıyla ilgili dikkat çeken yazı BERAT ALBAYRAK'IN KİTABIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN YAZI
Berat Albayrak kitabında o toplantıyı ilk kez anlattı BERAT ALBAYRAK KİTABINDA O TOPLANTIYI İLK KEZ ANLATTI
Berat Albayrak tarihe not düştü BERAT ALBAYRAK TARİHE NOT DÜŞTÜ
Berat Albayrak Bırakın ithalatın ikamesini dedi ve ekledi BERAT ALBAYRAK "BIRAKIN İTHALATIN İKAMESİNİ" DEDİ VE EKLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA