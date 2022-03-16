Mehmet Barlas enerjideki yapılanmayı işaret etti! Berat Albayrak’ın kitabını okuyanlar için gelecek çok parlak

BERAT BEY'İN KİTABI ÇOK ÖNEMLİ

Çeşitli açılardan baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin, eski Türkiye'den çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz.

Filolarımıza katılan arama ve sondaj gemileriyle belli ki enerji üretimi yeni Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olacak.

Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor.

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