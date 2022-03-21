Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor?

Isı bakımından çok fazla enerji üretiyor. Dolayısıyla bir bölgeye bir füzeyle yakalanmadan modern bir silahla vurmuş oluyorsunuz. Bir füze çok fazla yıkım getirmiş oluyor. Rusya eğer bu füzelerden 4-5 buzullar atıp kırsa dünyayı büyük bir krize sokabilir. O kadar etkili.