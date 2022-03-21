Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor?
Rusya ilk kez hipersonk füze kullandı ve Kiev'de yerleşim yerini hiporsenik füzeyle vurdu. Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füzenin özellikleri neler? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Savaşta modern silahlar kullanılıyor. Bunu işaret etmemiz lazım. Körfez Savaşı zamanında ABD'nin seyir füzesi, Tomahawk füzeleri vardı. Bunlar düşük süratliydi. Yani uçaktan atıyorsunuz bunlar hedefini gidip buluyordu. Arazinin bütün kıvrımlarına göre bir uçuş mantığı vardı.
2018 yılından itibaren bu modern silahlarda artık yüksek süratli ama kinetik gücü çok fazla katlanarak etki yapan silahlara geçildi. Rusya bundan öncü tabi ABD'de de bunla ilgili çalışmalar yapıyor. Gemilerden atılan Zircon'u biliyoruz. Uçaklardan atılanları görüyoruz. Bunlarda kinjal isimini alıyor.
Hipersonik füze deyince 2 bin kilometre mesafeden bir uçaktan attığınızda hızı çok fazla ve atmosfer içerisinden kayarak geliyor ve hedefini buluyor. Bunu görmeniz ve engellenmeniz mümkün değil. Ses hızında bir füze ise tipine ve hızına göre 4 ila 25 hat hızını artırabiliyor.
Bu sürati üretmesi yakalanmadı veya vurulması gibi tedbirleri ortadan kaldırılıyor. Daha önemlisi hedefini bulduğu noktada vurduğu anda 430 kat daha fazla kinetik enerji taratıyor. O kadar hızlı vuruyor ki çok geniş bir alanda kinetik güç yaratıyor.
Isı bakımından çok fazla enerji üretiyor. Dolayısıyla bir bölgeye bir füzeyle yakalanmadan modern bir silahla vurmuş oluyorsunuz. Bir füze çok fazla yıkım getirmiş oluyor. Rusya eğer bu füzelerden 4-5 buzullar atıp kırsa dünyayı büyük bir krize sokabilir. O kadar etkili.
Böyle kaotik bir problemi yaratacak silahı Ukrayna, Kiev'e atıyor. Ne maksatla atılıyor? Bunu açıklamak gerekir. Bu AVM'de ne vardı? Bunu açıklama gerekir. Bunların hepsi tartışılması gereken konular. Sivillere yönelik veya çevre felaketlerine yol açabilecek silahların yasaklanmasının gündeme gelmesi gerekir."
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