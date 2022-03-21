21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor?

Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2022 12:40
Rusya ilk kez hipersonk füze kullandı ve Kiev'de yerleşim yerini hiporsenik füzeyle vurdu. Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füzenin özellikleri neler? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan  eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Çin’de yolcu uçağı düştü!
Çin’de yolcu uçağı düştü!
CHP’de gizli atama iddiası!
CHP’de gizli atama iddiası!
Karadeniz’de mayın tehlikesi
Karadeniz'de mayın tehlikesi
Çin’de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
Çin’de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
Ağaç katliamı artarak sürüyor!
Ağaç katliamı artarak sürüyor!
İzmir’de suya peş peşe zamlar!
İzmir’de suya peş peşe zamlar!
Ve ring tamamlandı!
Ve ring tamamlandı!
Montrö bildirisi davasında ilk duruşma
"Montrö bildirisi" davasında ilk duruşma
Başkan Erdoğan’ın programı
Başkan Erdoğan'ın programı
Gezi davasında karar çıkacak mı?
Gezi davasında karar çıkacak mı?
Rusya’dan Mariupol ültimatomu!
Rusya’dan Mariupol ültimatomu!
Daha Fazla Video Göster