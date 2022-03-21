21 Mart 2022, Pazartesi
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Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor?
Rusya ilk kez hipersonk füze kullandı ve Kiev'de yerleşim yerini hiporsenik füzeyle vurdu. Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Hipersonik füzenin özellikleri neler? Hipersonik füze hedefi nasıl vuruyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.