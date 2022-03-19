Rusya paralı asker mi topladı? Rus ordusu neden Kiev’e giremiyor?
Rusya’nın başlattığı harekat 24. gününde devam ediyor. Kiev kapısına dayanan Rus ordusu şehir merkezine yakın noktaları hedef alıyor. Peki Rusya neden Kiev’e girmiyor? Ukrayna ordusu mu durdurdu, Rus ordu mu durdu? Harita yeniden mi şekilleniyor? Savaş bölgesinde tarih uzadıkça denklem değişiyor mu? Savaşın kazanın kim? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
Dr. Eray Güçlüer'in canlı yayında aktardıkları:
"Rus ordusu beklemiyor. Bölge şu anda büyük bir taarruz var. Rusya ordusu 2 kademe olarak birliklenir. İlk kademenin Kiev'e yönelik saldırıları başarısız olunca 2. Kademe birliklerini devreye soktular. 64 kilometre derinlikteki bu birlik yeterli hızda ilerleyip Kiev'i kuşatamadı. Kiev şu anda tam olarak çevrilmedi. Ruslar güney kısımları kuşatmaya alamadı.
Masayı saha şekillendirir. Sahadaki duruma göre taraflar birbirine diplomatik taleplerini iletirler. Sahada başarılı olan masada da avantajlıdır. Ben bu saatten sonra Kiev'in Ruslar tarafından alınacağını düşünmüyorum. Savunmayı sağlayan Ukrayna ordusu ile sahada henüz daha tam olarak göremediğimiz direniş gruplarını örgütleyen ve yöneten Amerikalı uzmanlar var.
Hatta 2014 yılında veri Amerikan ve İngiliz özel kuvvetlerinin Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırlamak üzere bölgede bulunduklarını ve altyapı oluşturduklarını hissediyoruz. 2014 yılında Krosnodar bölgesinde paralı askerlerin toplanacağı bir üs kurma planı vardı ve bunları biz biliyorduk. Ukrayna 2014 yılından beri şehir savaşları için hazırlandı.
Bir ülkenin halkının direnişe geçmesi ve altyapı oluşturması 1 yıl alır. Yani bu kolay bir şey değildir. Ama görüldüğü gibi 1 Hafta Ukrayna halkı direnişe geçti. Bu bir tavır koyma değil örgütlenme anlamında ortada. Bunlar sadece Kiev'de değil Harkov, Sumi ve Mariupol'de görüyoruz. Burada bir üst aklın süreci yönettiğini bu işin sadece Ukrayna ile kalmadığını bilelim.
Bu direnişi desteklemek için tanksavar ve uçaksavar silahları verdiler. Alçak irtifa hava savunma füzeleri verdiler. Omuzdan atılan füzelerin menzili yaklaşık olarak 5-8 kilometre arasıdır. Kiev'e atılan füzelerin bazıları havada imha edildi. Bunu orta irtifa hava savunma sistemleri yapar. Bu da şunu gösteriyor ki bu sistemler ABD ve Batı tarafından Ukrayna'ya verilmiş.
Ordu, yönetim, siyasi irade ve halk beraber hareket edince Ruslar durmak zorunda kaldı. Paralı asker konusunda Rusya, Belarus, Sırbistan ve Suriye'den askerleri getirip Ukrayna'nın çeşitli noktalarına soktu. Ukrayna tarafından ise ABD'nin kontörlünde Afganistan ve Orta Doğu'dan getirilen askerler Ukrayna sahasında yer alıyor.
Zelenskiy'nin gelecekteki en büyük problemi bu olacaktır. Şu bunların kuralı ve kitabı yoktur. Barış anlaşması olsa bile bölgede kısa sürede istikrar olmaz ve küçük ölçekli çatışmalar yaşanır. Burada Rusya'yı burada oyalayarak Çin ile müttefikliğinden taviz vermesini sağlamak ve tehditlere karşı Avrupa'yı kendi kontrolünde tutmak isteyen ABD kazanımlar elde etmiş gibi duruyor."
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