Rusya paralı asker mi topladı? Rus ordusu neden Kiev’e giremiyor?

Bir ülkenin halkının direnişe geçmesi ve altyapı oluşturması 1 yıl alır. Yani bu kolay bir şey değildir. Ama görüldüğü gibi 1 Hafta Ukrayna halkı direnişe geçti. Bu bir tavır koyma değil örgütlenme anlamında ortada. Bunlar sadece Kiev'de değil Harkov, Sumi ve Mariupol'de görüyoruz. Burada bir üst aklın süreci yönettiğini bu işin sadece Ukrayna ile kalmadığını bilelim.