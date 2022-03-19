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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'daki marketleri vurdu! Belçika'da temel ihtiyaçlara kısıtlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’daki marketleri vurdu! Belçika’da temel ihtiyaçlara kısıtlama

Son dakika haberine göre Avrupa genelinde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik krizi baş gösterirken Belçika’da marketlere un, yağ, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin satışına kısıtlama getirildi.

Avrupa genelinde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik krizi baş gösterirken Belçika'da marketlere un, yağ, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin satışına kısıtlama getirildi.

Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırladı. Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı.

YAĞ VE UNA KISITLAMA

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.

Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE KRİZ YAŞANIYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.

Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu.

Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.

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