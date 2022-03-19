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Kiev'de bina vuruldu: 3 ölü! Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Kiev’de bina vuruldu: 3 ölü! Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24'üncü gününe girdi. Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'e dün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o bölgede gelişmeleri aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Şu anda Kiev'e 8 kilometre uzaklıktaki Podolski noktasındayız. Dün sabah saatlerinde bu binanın bulunduğu sitenin çevresine bir saldırı düzenlendi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede görevlilerin ve site sakinlerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydan geldi. Sitenin olduğu yere bir füze isabet etti ve derin bir çukur oluştu. Çevreyi harabeye çevirdi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken sitede yer alan 6 bina ağır hasar aldı.

Binanın çevresinde bir tane anaokulu ve lise bulunuyor. Patlama o kadar şiddetliydi ki boş alana düşmesine rağmen 900 metre civarındaki tüm binaların camları parçalandı. Çevrede bulunan yüksek binanın da camları hasar gördü ve 3 kişi burada yaşamını yitirdi.

Bölgede çok sayıda yaralı var ve durumunun ağır olduğu insanlar var. Araçlar demir yığını haline geldi. Başkent Kiev'e yönelik saldırılar son 5 günde çok şiddetlendi. Kiev merkez hedef alınmasa da merkeze yakın noktalarda can kayıpları yaşanıyor.

Hedef alınan bu nokta İrpin ve Bucha hattına çok yakın bir nokta. Sivil yaşamları hedef alınıyor bu görüntüler ekrana yansıyor. Rusya'nın cephelerde ilerlemesi durdu."

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber vurulan bölgede! A HABER VURULAN BÖLGEDE!
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