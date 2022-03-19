Kiev’de bina vuruldu: 3 ölü! Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı

Binanın çevresinde bir tane anaokulu ve lise bulunuyor. Patlama o kadar şiddetliydi ki boş alana düşmesine rağmen 900 metre civarındaki tüm binaların camları parçalandı. Çevrede bulunan yüksek binanın da camları hasar gördü ve 3 kişi burada yaşamını yitirdi.