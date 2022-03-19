Kiev'de bina vuruldu: 3 ölü! Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24'üncü gününe girdi. Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'e dün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o bölgede gelişmeleri aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Şu anda Kiev'e 8 kilometre uzaklıktaki Podolski noktasındayız. Dün sabah saatlerinde bu binanın bulunduğu sitenin çevresine bir saldırı düzenlendi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede görevlilerin ve site sakinlerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.
Dün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydan geldi. Sitenin olduğu yere bir füze isabet etti ve derin bir çukur oluştu. Çevreyi harabeye çevirdi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken sitede yer alan 6 bina ağır hasar aldı.
Binanın çevresinde bir tane anaokulu ve lise bulunuyor. Patlama o kadar şiddetliydi ki boş alana düşmesine rağmen 900 metre civarındaki tüm binaların camları parçalandı. Çevrede bulunan yüksek binanın da camları hasar gördü ve 3 kişi burada yaşamını yitirdi.
Bölgede çok sayıda yaralı var ve durumunun ağır olduğu insanlar var. Araçlar demir yığını haline geldi. Başkent Kiev'e yönelik saldırılar son 5 günde çok şiddetlendi. Kiev merkez hedef alınmasa da merkeze yakın noktalarda can kayıpları yaşanıyor.
Hedef alınan bu nokta İrpin ve Bucha hattına çok yakın bir nokta. Sivil yaşamları hedef alınıyor bu görüntüler ekrana yansıyor. Rusya'nın cephelerde ilerlemesi durdu."
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir?
- YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER
- ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor uzman çavuş kavgası olayı nedir? Uzman çavuş doktoru dövdü denilmişti
- İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika!
- POMEM ve PMYO'da aranan şartlar değişti! POMEM başvuru şartları değişti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
- Survivor birleşme partisi başvuru ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...