Rusya - Ukrayna savaşında 24. gün! Zelenskiy'den Rusya'ya çağrı: Buluşmanın ve konuşmanın zamanı geldi
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 24. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'ya çağrıda bulundu. Zelenskiy yayınladığı videoda "Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüştü. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede Biden, Cinping'e Ukrayna savaşında Rusya'ya ekipman desteği vermenin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşından gelişmeler.
Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.
Ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
00.11: Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.
Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Bunların 1124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol'den Zaporijya kentine çıkarıldı." dedi.
Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
23.53: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi. Podolyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya için savaşın uluslararası mahkemelerde "yıkıcı davalar" anlamına geldiğini ve bunun farkına varan Rus siyasetçilerin ise Ukrayna'ya yaptıkları kanlı saldırılarını uluslararası platformlarda savunmak için fırsat aradıklarını bildirdi.
Bugün Rusya'nın girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının yapıldığını anımsatan Podolyak, "Dünyadaki herkes artık tüm Rus kamuoyu açıklamalarının temelsiz ve yanlışlığını anlıyor olsa da Rusya, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik aktivitesiyle ilgili sözde yeni ortaya çıkan gerçekleri sunmaya çalışıyor." dedi.
Podolyak, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya'nın mantık dışı suçlamalarını reddettiğini kaydederek, "Ne yazık ki bugün, BM bile Rusya'nın biyolojik laboratuvarlar hakkındaki toplantısının, Kremlin'in Ukrayna topraklarındaki olası biyolojik ve kimyasal operasyonların hazırlanmasındaki olası aşamalardan biri olduğunu dışlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
23.31: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in, Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarını söylemekten kaçınırken, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Psaki, "Biden, açık bir şekilde Rusya'ya sağlanacak somut yardımların sonucu olacağı konusunda Çin'i uyardı." ifadesini kullandı.
Psaki, bu sonuçlar arasında yaptırımların olup olmayacağı ya da sonuçların ne olduğuna ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.
Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "işgal" olarak nitelendirip nitelendirmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Ben başka bir ülke adına konuşamam ama Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." yanıtını verdi.
22.40: Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.
BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu kaydedildi.
Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, BM ortaklarının katkı ve koordinasyonu ile sağlanan yardım konvoyunun güvenli geçişinin Ukrayna ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları ile sürdürülen başarılı diyaloglar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.
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