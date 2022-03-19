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Eşinin kılığına girip ülkeyi terk etmeye çalıştı! Ukrayna'dan ilginç görüntüler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Eşinin kılığına girip ülkeyi terk etmeye çalıştı! Ukrayna’dan ilginç görüntüler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde de devam ederken, bölgeden ilginç görüntüler geliyor. Erkeklerin ülke dışına çıkması yasaklanınca savaştan kaçmak isteyenler değişik yöntemlere başvuruyor. Bebeğiyle birlikte bölgeyi terk etmek isteyen bir kişi peruk takıp eşiymiş gibi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Rusya Ukrayna savaşı 12. günde devam ederken Ukrayna, ülkeden kadın ve çocukların çıkmasına izin verirken 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülkeden çıkışına izin vermiyor.

Bu yasak nedeniyle yurt dışına göç etmek isteyen erkeklerin önü kesildi. Ukraynalı bir adam ise çareyi karısının pasaportunu alarak kılık değiştirmekte buldu.

SINIRDA YAKALANDI

Bebeğiyle birlikte Romanya sınırına giden makyajlı adam, sınırda yakayı ele verdi. Yakalanan adamın üzerinden karısının pasaportu çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalışmıştı.

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ ERKEK
Sınırdaki yetkililer, kadın kılığına bürünen kişiden şüphelendi. Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu.

Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.

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