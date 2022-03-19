Odessa Vali Yardımcısı A Haber’e konuştu: Putin’in kararı savaşı durdurur

Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, "O binanın önünde, meydanda "çocuklar işareti" var, burada çocuklar bulunur diye. Ona rağmen tiyatro binası çok güçlü bombalarla bombalandı. Böyle bir şey, 2. Dünya Savaşı'nda faşistler tarafında bile yapılmadı. Herkes biliyordu ki, o tiyatroda kadınlar, siviller ve çok sayıda çocuk vardı. Mariupol ile bağlantı olmadığı için tam bilgiyi Ukrayna hükümeti alamıyor, ama çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu biliyoruz. Tam sayısını bilemiyoruz. Mariupol'de bağlantı yok, telefonlar çalışmıyor, internet çalışmıyor. Ondan dolayı tam bir bilgi alabilmek çok zor." diye konuştu.